El Santander ofereix 2.690 milions d'euros per comprar la filial britànica del Sabadell

Moviment secundari però rellevant al Sabadell. El banc Santander ha oferit 2.690 milions d'euros per adquirir, TSB, la filial britànica del banc vallesà, segons informa l'agència de notícies Reuters. El consell d'administració del Sabadell es podria reunir el dimarts per valorar l'oferta.

La venda de la filial britànica és una de les vies que té el Sabadell per frenar l'opa. Els diners que ingressaria el Sabadell amb la venda, els podria prometre als seus accionistes si no accepten l'opa del BBVA, millorant-los les condicions.

El Sabadell ja va dir a principis d'aquest mes que havia rebut interès no sol·licitat per TSB. El banc anglès Barclays és l'altre interessat. El consell d'administració del banc vallesà té previst reunir-se, tot i que qualsevol negociació sobre la venda de TSB requerirà que sol·liciti permís als seus accionistes. El termini per presentar ofertes es va acabar divendres.

D'altra banda, l'adquisició de TSB per part del Santander també seria decisiva si l'opa del BBVA tirés endavant. En aquest cas, si es garantís la idèntica remuneració a l'inversor de la caixa del TSB Bank, el BBVA toparia amb la disjuntiva de repartir aquest premi a l'accionista acabat d'incorporar o estendre el compromís al conjunt del seu accionariat, encarint de manera substantiva el premi final, segons fonts financeres.

El BBVA dubta

A banda, la setmana passada es van conèixer les condicions que el consell de ministres posava a l'opa. La principal, que durant tres anys prorrogables a cinc, les dues entitats mantinguin personalitat jurídica i patrimonis separats, a banda d'autonomia en la gestió de l'activitat. L'endemà de fer-se públiques les condicions, el BBVA ja obria la porta a desistir. O, si més no, ja incloïa públicament aquesta opció entre les sortides possibles.

En una intervenció en un fòrum econòmic que se celebra aquesta setmana a Santander, un dels principals directius del BBVA, Peio Belausteguigoitia, country manager de l'entitat a Espanya, va assenyalar que fer marxa enrere estava "inclòs" entre els escenaris de futur. Tampoc va descartar, en tot cas, recórrer contra la decisió al Tribunal Suprem, situació que obriria un xoc amb el govern espanyol.