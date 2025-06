«La banca sempre guanya»: què diuen els experts sobre el futur de l'opa del BBVA?

Finalment, el consell de ministres va revelar aquest dimarts la incògnita sobre el posicionament del govern espanyol davant de l’opa hostil del BBVA al Banc Sabadell. Com va anunciar el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, l’executiu va autoritzar l’operació -formalment, no podia vetar-la- però hi ha afegit noves condicions. Entre elles, que les dues entitats financeres mantinguin -durant tres anys prorrogables a cinc- personalitat jurídica i patrimonis separats, així com autonomia de gestió.

Cuerpo va insistir molt en què l’executiu en cap cas pretenia "obstaculitzar" l’operació, sinó preservar plenament l’interès general. Les reaccions a la decisió del govern espanyol han anat de la satisfacció mostrada pel Govern liderat per Salvador Illa i també per Foment del Treball a la posició crítica expressada per CCOO, per a qui l’impacte negatiu sobre el crèdit, l’ocupació i la cohesió social no serà evitat sinó tan sols modulat amb la introducció del període transitori de tres anys.

De moment, Peio Belausteguigoitia, country manager del BBVA a Espanya, ha assenyalat des de Santander, on el banc organitza un fòrum econòmic inaugurat ahir per Cuerpo, que fer marxa enrere en l’opa està "inclòs" entre els escenaris de futur. Tampoc ha descartat recórrer la decisió de l’executiu al Tribunal Suprem, situació que obriria un xoc amb el govern espanyol. Com ho veuen dos experts com Guillem López-Casasnovas i Oriol Amat?

López-Casasnovas: "No m'alegra haver-la encertat"

El catedràtic d’Economia de la UPF i exconseller del Banc d’Espanya coneix el terreny. L’horitzó apunta al que ell havia previst: "Una opa sense fusió. I no m’alegra haver-la encertat". La decisió del consell de ministres, sosté, era "previsible": "Externament, s’aparentarà que el BBVA i el Sabadell continuen sent dues entitats diferenciades. Però cal assenyalar que el mateix Cuerpo ja ha dit que el BBVA, si tira endavant l’opa, tindria dret a designar nous consellers. Crec que en aquest supòsit, es designaria algun conseller independent molt nostrat, però ja seria amb una cúpula dirigida per l’entitat basca".

López-Casasnovas no creu que el BBVA "desisteixi", i l’únic dubte rellevant que hi veu és si es consolidaran els drets comptables, és a dir, si es produirà una plena integració dels sistemes comptables (ingressos, despeses, actius i passius) de totes dues entitats. "Si això no fos clar, seria l’únic entrebanc que ara mateix veig a l’operació”. Pel catedràtic de la Pompeu Fabra, el veritable interès general no és ni una millora de l’oferta als accionistes ni l’ocupació, sinó l’accés al crèdit i evitar oligopolis.

Oriol Amat: "Optimisme moderat"

Catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat, i exrector de la UPF, Oriol Amat mostra un "optimisme moderat" davant la decisió del govern espanyol: "El preàmbul de l'acord de l'executiu crec que atén les demandes que han anat expressant els agents econòmics i socials de Catalunya, la protecció del crèdit i la preservació de sucursals i llocs de treball. L'acord en si mateix estableix que les decisions s'han de prendre de manera autònoma per part del Banc Sabadell. Però no impedeix tancar sucursals o que es pugui produir pèrdua d'ocupació".

Amat considera que l'aspecte "substancial" és qui assumiria, en cas que l'opa tirés endavant, la direcció del Sabadell. En principi, la direcció de l'entitat seria autònoma del BBVA, però lògicament designada pel banc que ha llançat l'opa. L'exrector de la UPF considera que un element determinant serà "qui vetllarà per l'esperit de l'acord de l'executiu espanyol". Una manera de dir que el govern que hi hagi en aquest període de transició de 3-5 anys és essencial. López-Casasnovas hi coincideix.

El factor polític que beneficia l'opa hostil

López-Casasnovas afegeix un altre element que creu que el BBVA tindrà molt en compte a l’hora de decidir si continua endavant amb l’operació: "El període de transició o de cautela de 3-5 anys pot acabar sent vigilat per un govern de PP i Vox. El PP és clarament favorable a la fusió. Per tant, si qui ha de tutelar aquest temps prudencial és un executiu presidit pel PP, el BBVA pot contemplar les condicions amb tranquil·litat".

L’acadèmic és contundent: "Des de la dreta es parla molt de defensar el mercat però el maltracta bastant". López-Casasnovas no dona rellevància al fet d’haver previst la decisió de l’executiu: “En aquest cas, encertar no té mèrit. Era de sentit comú. Si parléssim d’una pugna entre el BBVA i el Santander ja seria diferent. La banca sempre guanya".