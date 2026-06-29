La CNMC proposa reduir «traves urbanístiques» per facilitar la construcció d'habitatge

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) proposa reduir les “traves urbanístiques” per facilitar la construcció d'habitatge i incrementar l'oferta de sòl. L'organisme sosté que el desenvolupament urbanístic és un procés "lent i complex" que pot retardar nous projectes, encarir-ne els costos i limitar la disponibilitat d'habitatges. Entre les recomanacions, la CNMC planteja simplificar la normativa, agilitzar la tramitació dels plans urbanístics, flexibilitzar els usos del sòl i accelerar la concessió de llicències, tot mantenint les garanties ambientals i jurídiques.\r\n\r\nL'estudi publicat per l'organisme ha conclòs que l'estat espanyol té una de les regulacions sobre l'ús del sòl “més restrictives” dels països de l'OCDE. L'informe també adverteix que la normativa sectorial, com ara l'ambiental, la patrimonial o la d'infraestructures, incorpora controls que responen a objectius legítims però que, segons la CNMC, sovint generen “duplicitats, contradiccions i nous retards”.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEconomia\r\nEl govern espanyol dispara el creixement econòmic fins al 2,6% per al 2026 Bernat Surroca Albet\r\n\r\n