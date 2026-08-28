Cubarsí se solidaritza amb el menor agredit per la policia espanyola: «No pot tornar a passar»

L'agressió de la policia espanyola a un menor que duia una estelada abans del partit del Barça contra l'Elx de diumenge passat continua aixecant polseguera. El club blaugrana va decidir suspendre la celebració d'homenatge als campions del mundial i, per contra, substituir-lo per un acte d'exaltació a l'estelada. I el Camp Nou ha respost omplint l'estadi de banderes i proclames a favor de la independència de Catalunya.
La decisió del club ha estat criticada per una part dels seguidors del Barça -especialment aquells que no comparteixen els valors blaugranes-, que argumentaven les seves queixes amb què pensarien els campions del mundial. La resposta, però, ha estat la contrària a la que esperaven. Pau Cubarsí, una de les peces clau de la selecció espanyola i de l'engranatge de Hansi Flick, s'ha posicionat a favor de la suspensió de l'acte d'homenatge. "Em sembla bé pel que va passar a Elx. És una cosa que no pot tornar a passar", ha defensat Cubarsí després del partit en declaracions als mitjans.
El defensa blaugrana lamenta que la policia espanyola actués amb un "excés de força" i s'ha remès a esperar la resposta de les investigacions que s'han posat en marxa per retre comptes. L'agressió també ha tingut arestes polítiques.
ERC va registrar ahir una proposició no de llei per evitar que l'estelada pateixi "censura prèvia" . El text reclama que el govern espanyol "adopti les mesures necessàries" per garantir que cap instrucció política, policial o particular impedeixi l'exhibició d'estelades o d'altres símbols polítics pacífics i democràtics. Segons va assenyalar dimarts la portaveu de l'executiu català, Sílvia Paneque, la delegació del govern espanyol al País Valencià els va traslladar que no hi havia cap instrucció per retirar banderes a Elx. La proposició insta l'executiu de Pedro Sánchez a remetre al Congrés un informe "detallat" sobre les actuacions que s'hagin fet per protegir la llibertat d’expressió als recintes esportius.