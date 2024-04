Història pel bàsquet català: Jordi Fernández serà l'entrenador dels Brooklyn Nets de l'NBA

L'entrenador català Jordi Fernández és l'escollit pels Brooklyn Nets de l'NBA per ser l'entrenador principal de l'equip per a la pròxima temporada. Encara que és una decisió no consolidada, l'ha confirmada el periodista especialitzat més important de l'entorn NBA, Adrian Wojnarowski, de la cadena ESPN. El de Badalona, de 41 anys, deixarà de ser tècnic assistent dels Sacramento Kings per fer un salt històric i convertir-se així en el primer head coch de la història de la lliga nord-americana de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol.

No és el primer rècord que trenca Fernández. Precisament amb els Kings ja es va convertir en el primer entrenador espanyol en dirigir un equip NBA, després d'assumir els regnes de l'equip arran d'una sanció del coach principal. Ara, però, serà el màxim responsable dels Nets, que han quedat fora de play-offs i arrosseguen una crisi significativa des de fa un parell de temporades. El català té sobrada experiència a les pistes de bàsquet dels Estats Units. Fa més de 15 anys que treballa al voltant del món NBA.

Una carrera d'èxits i consolidació a l'NBA

Fernández, a més, és el seleccionador de bàsquet del Canadà, que actualment gaudeix d'una fornada de jugadors històrica pels bons resultats arreplegats. Sense anar més lluny, van vèncer els Estats Units a la fase de grups del Mundial de Bàsquet del 2023 i van aconseguir la medalla de bronze. Del 2009 al 2013 va formar part dels Cleveland Cavaliers (amb LeBron James) com a entrenador tècnic dels jugadors, en tasques de desenvolupament. Entre 2013 i 2016 guanya molta experiència a la G League amb els Canton Charge i després torna a l'NBA com a assistent als Denver Nuggets.

Allà hi és sis anys, on es consolida com una de les figures més importants a les banquetes de l'NBA i arrela grans relacions amb jugadors com Nikola Jokic, Jamal Murray o Juancho Hernangómez. El 2022 acaba la seva etapa i fa les maletes fins a Sacramento, on amb els Kings aconsegueix la fita de ser el primer entrenador de l'estat espanyol que dirigeix un equip de la lliga. El seu fitxatge per Brooklyn encara ha d'esperar perquè Sacramento segueix viu a l'NBA, on disputarà el Play-In contra els Warriors. En cas de guanyar, seguiran als Play-offs.