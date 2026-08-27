Triomf solvent del Barça en un partit farcit de reivindicació independentista

El d'avui ha estat un partit que deixa empremta en l'inici de la Lliga. Entre estelades i càntics independentistes, el Barça ha fet el 2-0 contra l'Athletic de Bilbao, que suma dues derrotes des que ha començat el campionat, la primera contra el Sevilla. Els blaugranes acumulen ja dues victòries seguides des que diumenge passat van arrencar la Lliga contra l'Elx amb una golejada de 0-5.
El Barça ha sortit al Camp Nou amb la intenció de no perdre davant una afició entregada al seu club, avui més que mai, per denunciar també l'agressió de la policia espanyola a un jove durant el partit contra l'Elx. Els de Hansi Flick han predominat en la possessió i les entrades a porteria, tot i que les oportunitats de gol no eren clares.
El primer intent d'estrenar el marcador ha estat el de Lamine Yamal al minut 18, que ha intentat en va trencar la barrera d'Unai Simón. Raphinha ha estat un dels grans protagonistes dels primers minuts. El brasiler ha tingut una ocasió de desempatar el marcador al minut 24 després d’una rematada des del centre de l'àrea. Uns minuts després, Cubarsí li ha preparat el camp a Lamine per l'1-0, però el de Rocafonda estava en fora de joc i s'ha anul·lat el gol.
No ha estat fins al minut 38 que Raphinha i Pedri han connectat per superar finalment el mur d’Unai Simón i obrir el marcador abans del final de la primera part, que ha acabat amb una groga pel blaugrana Espart al minut 28 per una falta clara a Iñaki. L'inici de la segona meitat ha començat sense canvis en els equips i amb un Barça que ha mantingut la pressió al camp amb els intents de Lamine i Fermín de sumar el 2-0.
El minut 60 ha estat marcat pels canvis a l'Athletic de Bilbao: els germans William han sortit i han estat Berenguer i Robert Navarro qui han entrat al joc. Uns minuts més tard, els blaugranes també han fet un canvi molt esperat al camp: Rodri ha entrat estrenant samarreta en el seu debut amb els culers i ha alçat el Camp Nou entre aplaudiments. Olmo també ha entrat al joc i han sortit Raphinha i Bernal.
El 2-0 ha vingut, després de molts intents, de Fermín, al minut 82, per un error de Laporte que no ha pogut rebutjar la pilota. Tot i que Unai Simón ha resistit durant tot el partit els vuit intents de gol dels blaugranes, el Barça ha sentenciat amb aquest gol el final del partit després d’un duel que ha anat de menys a més per als culers. Amb el 2-0 al marcador, els de Flick sumen dues victòries seguides en un gran inici de Lliga.