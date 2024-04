Jéssica Albiach dona l'esquena a la variant d'Olot i aposta pel tren tram

La precampanya s'accentua quan falta encara quinze dies per a l'inici de la cursa electoral del 12-M. Aquest dijous la candidata de Comuns Sumar al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, va fer un acte electoral a Olot. Va visitar l'entorn de l'Hospital d'Olot i es va trobar amb Salvem les Valls.

En la seva compareixença, Albiach va mostrar-se contrària a la variant d'Olot i les Preses assegurant que destrossaria el paisatge de l'entorn de l'hospital garrotxí. "En aquestes eleccions veiem com hi ha candidats que es pensen que serveixen les receptes del passat i que Catalunya mereix més carreteres i macroprojectes. Necessitem un canvi del model de mobilitat i passa per més transport públic, més ferrocarril i menys cotxes i carreteres", va assegurar.

En aquesta línia també es va expressar el portaveu d'En Comú Olot i membre de Salvem les Valls, Raül Valls, qui en una primera instància va assegurar que la variant és "desmesurada" i que forma part de "les solucions d'abans", però també va obrir la porta a parlar del model d'infraestructura: "Evidentment, hi ha d'haver solucions que impliquin construcció d'algun format de variant. Si hem de discutir com ha de ser la variant, hi estem disposats, però estarem parlant d'una cosa molt més quirúrgica que permeti que els veïns de l'avinguda Sant Jordi visquin d'una manera més tranquil·la i el trànsit pugui circular".

Una xarxa de sis trens tram

En contra de la construcció de més carreteres, els comuns reivindiquen el ferrocarril i el transport públic com a solució a la crisi energètica i climàtica que vivim. En concret, proposen impulsar sis trens trams a Catalunya, entre els quals hi ha el d'Olot-Banyoles-Girona. Segons el partit, aquesta infraestructura permetria unir la capital de la Garrotxa amb la del Gironès amb un trajecte de 37 minuts i costaria 500 milions d'euros, part dels quals es podrien finançar amb els bitllets.

A part del tren tram d'Olot, el partit també proposa impulsar el de la Costa Brava, Tarragona, Bages, Terres de l'Ebre i el Pirineu. "Amb aquest plantejament garantim el dret a la mobilitat ta tothom i la lluita contra l'emergència climàtica. És evident que si al segle XIX el tren va canviar el país, el segle XXI el tren pot salvar el país", va assegurar Albiach.