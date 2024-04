Una baralla multitudinària amb una trentena de persones a Olot deixa un ferit lleu

Una baralla amb diverses persones ha deixat un ferit lleu aquest diumenge a Olot. Els fets han tingut lloc cap a tres quarts de vuit de la tarda a la plaça Major. Un grup de persones hauria atacat un altre i quan han intervingut els Mossos d'Esquadra, s'han dispersat i tots han fugit. Segons fonts policials, en tota, una trentena de persones s'haurien visc involucrades en la baralla que hauria enfrontat dues bandes. El motiu de la disputa hauria estat el robatori d'un telèfon mòbil,

Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat dues ambulàncies del SEM que han atès un únic ferit lleu amb un trau al cap. També s'hi ha presenciat una patrulla de Mossos d'Esquadra, els quals han estat patrullant per la zona per evitar que es reproduïssin els fets.

Els Mossos, però, també han activat diferents unitats antidisturbis que van fer guàrdia a la ciutat fins ben entrada la una de la matinada. Els furgons de la policia es van poder veure aparcats a l'avinguda Sant Jordi, a prop del Parc Espunya, acompanyats de dues ambulàncies que també van estar fent guàrdia per si la baralla continuava a un altre punt de la ciutat. Per sort, no es va reproduir i els agents no van haver d'actuar.