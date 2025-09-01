Un milió d'euros per a les obres de millora del camí de ronda de Cadaqués al far del cap de Creus

El Departament de Territori ha adjudicat per 1,1 milions d'euros els treballs d'arranjament del camí de ronda que uneix Cadaqués (Alt Empordà) amb el far del cap de Creus. Les obres afectaran 4,6 quilòmetres del camí en una de les zones més concorregudes pels turistes a la Costa Brava. Per això, des de Territori han decidit que les obres es faran un cop acabi l'estiu. El projecte del camí de ronda preveu definir-ne el traçat, recuperar i rehabilitar-lo per facilitar el pas, així com reconstruir els murs de pedra seca que el delimiten. Els treballs aniran a càrrec de l'empresa Artífex Infraestructuras SL.
Els treballs d'arranjament es faran seguint la tècnica tradicional i el material que s'utilitzarà serà la pedra del país. A més, sempre que sigui possible, s'aprofitarà la pedra enrunada a la zona que s’hagi de reconstruir i sense desfer altres estructures de pedra seca existents. La rehabilitació del camí és la primera fase d’un projecte que pretén culminar amb la construcció del gran centre d’informació de S’Alqueria, que gestionen des del parc natural. Des d'aquest punt d'informació sortiran llançadores per arribar fins al Pla de Tudela, al far i a la Punta de Cap de Creus.
També es preveu la construcció, si cal, dels elements propis que acompanyen aquest camí com ara passeres o pontets, la restauració de zones alterades o degradades, així com la instal·lació de senyalització específica. El projecte es realitza amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cadaqués i dona compliment a la petició del mateix consistori per arranjar aquest camí.
El camí transcorre en bona part per la Reserva Natural Integral i per sectors de gran valor ecològic, geològic i paisatgístic; hi trobem formacions geològiques úniques al país, cales de gran bellesa, fauna i flora protegida i amenaçada o fins i tot algunes espècies de flora endèmica que en tot el món només és present a aquests indrets de Cap de Creus. Aquest trajecte està compartit amb el GR, que ressegueix el litoral de cap de Creus.