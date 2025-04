Detenen el conductor que va provocar l'accident mortal de diumenge a l'AP-7 a Vilablareix

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimarts al matí el conductor que va provocar l'accident mortal de diumenge a l'AP-7 a Vilablareix (Gironès) quan es va encastar contra sis vehicles. L'arrestat està hospitalitzat i la policia estava pendent de la seva evolució mèdica per efectuar la detenció. Segons informen els Mossos, li atribueixen homicidi per imprudència greu, dos delictes de lesions per imprudència greu, conducció temerària i possible conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o estupefaents. A conseqüència del xoc, un veí de Cardedeu va morir i set persones més van resultar ferides. Les van traslladar a diversos centres hospitalaris i tres ja han rebut l’alta. Els quatre restants continuen ingressats.