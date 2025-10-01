Detenen quatre persones a Fogars de la Selva que cultivaven 600 plantes de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes i una dona, d’entre 28 i 63 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i per defraudació de fluid elèctric. A un d’ells també se l’acusa de tinença il·lícita d’armes. L’operació, que va començar quan agents de Tordera van enxampar un conductor que transportava marihuana, ha comptat amb la col·laboració dels vigilants municipals de Fogars de la Selva i de la Policia Local de Tordera. Arran de l'arrest d'aquest conductor, els Mossos van descobrir unes 600 plantes de marihuana a Fogars de la Selva.
La investigació es va desencadenar el 25 de setembre, quan la policia local de Tordera va aturar un vehicle que transportava marihuana i en va detenir el conductor. Després de l'arrest, els Mossos es van desplaçar el mateix dia a una masia de Fogars de la Selva perquè tenien sospites que hi havia una plantació de marihuana. Els agents van descobrir la droga a l'habitatge i que el propietari tenia una arma sense llicència ni permís, per això, van detenir-lo a ell i a dues persones més que hi vivien.
L'endemà, a les deu del matí, els Mossos van dur a terme l'entrada i escorcoll de la masia. Van trobar un cultiu exterior amb unes 180 plantes de marihuana i un d'interior amb unes 420 plantes. A més, en una habitació hi havia uns 400 esqueixos de marihuana. També hi van intervenir 53 quilos de cabdells de marihuana, 22 quilos d’haixix, 89 grams d’speed i munició diversa.
La policia va confiscar tota la infraestructura destinada al cultiu -ventiladors, extractors, filtres, panells i aires condicionats- i va constatar que l’habitatge disposava d’una doble escomesa elèctrica per defraudar el subministrament.
Els quatre detinguts, que no tenien antecedents, van passar a disposició judicial el 28 de setembre davant del jutjat de guàrdia d’Arenys de Mar.