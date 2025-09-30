Troben rates al CAP de Santa Coloma de Farners

Han detectat la presència de rates al Centre d'Atenció Primària (CAP) de Santa Coloma de Farners. Segons ha avançat 3CatInfo i ha confirmat l'ACN, treballadors del centre van alertar aquest dilluns que hi havia rosegadors pel centre des de fa dues setmanes. La unitat de salut i prevenció de la gerència territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona ha confirmat que va tenir constància de la situació el 16 de setembre, i que afectava sobretot un espai de descans i menjador dels treballadors de l'Equip d'Atenció Primària (EAP). L'endemà, s'hi va desplaçar una empresa especialitzada que treballa per eliminar la plaga.
La unitat de salut i prevenció de la gerència territorial ICS Girona informa que ha activat accions per respondre a l'avís de presència de rosegadors en aquesta zona del centre de Santa Coloma de Farners. L'endemà de la notificació, el dia 17, es va desplaçar al centre l'empresa de control de plagues per fer una inspecció i els operaris van iniciar mesures d'erradicació amb la col·locació d'esquers i també van captar fotografies que n'evidencien la presència.
Segons la inspecció i les tasques realitzades a l’edifici, l’ICS ha demanat que es tanqui una finestra que dona a l’exterior de les instal·lacions, per on es creu que haurien entrat els rosegadors.
Durant els pròxims dies, l’empresa de control de plagues continuarà amb els treballs amb un tractament més extensiu, que inclourà també una neteja “exhaustiva” dels espais. Paral·lelament, l’EAP ha avisat l’Ajuntament i ha sol·licitat una revisió de la zona exterior del CAP, per si fos necessària una actuació als voltants. L’ICS subratlla que la situació no ha afectat l’atenció assistencial als usuaris, i que es manté “amb normalitat”.