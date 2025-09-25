Dispositiu policial per tallar la llum i l'aigua del bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han fet un desplegament per la zona del bloc ocupat de la ronda Ferran Puig per tallar les connexions fraudulentes de la llum i l'aigua. El dispositiu policial s'ha activat amb la finalitat de donar suport als tècnics de les companyies que hi treballen. Segons fons policials, aquest passat dimecres alguns ocupes van intentar connectar-se directament a la canonada d'aigua, fet que va acabar provocant una fuita. Un cop els tècnics ja l'han reparada, ara treballen conjuntament amb la companyia elèctrica per tallar totes les connexions il·legals.
El desplegament al bloc ocupat ha començat a quarts de nou d'aquest dijous al matí. S'hi han desplaçat fins al lloc efectius de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra i també agents de la Policia Municipal. Els agents tallen el trànsit d'un dels carrils de la ronda Ferran Puig. Aquest, però, no és el primer cop que es desplega un dispositiu d'aquesta mena, ja que els ocupes del bloc ocupat es connecten a la xarxa de manera reiterada. Aquest agost els tècnics de la companyia d'electricitat ja van intentar tallar els subministraments, però quan la policia marxa, els ocupes es tornen a connectar.
Aquest dimecres, algun dels ocupes van manipular la xarxa d'aigua per agafar-ne directament de la canonada i van acabar provocant una fuita. L'incident ja està solucionat i ara treballen per tallar totes les connexions il·legals que es troben al bloc. Per això, com a mesura preventiva, els policies s'han activat per evitar incidents amb els ocupes.
Ocupat des de juliol del 2024
L'edifici ocupat de ronda Ferran Puig, que té deficiències estructurals greus, ha estat focus de conflicte en els darrers mesos, ja que els ocupes s'enfronten amb els veïns i també hi ha baralles. El bloc, que feia anys que estava abandonat, es va ocupar a finals de juliol de l'any passat.
El passat mes d'agost, la policia ja va activar un dispositiu per desallotjar els ocupes, quan van desallotjar vuit pisos. D'altra banda, els agents també van detenir un home i una dona per tenir marihuana a l'immoble que ocupaven. Està pendent que es faci el desallotjament complet.