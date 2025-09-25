Unes 200 persones es manifesten per una ciutat «neta» i «digna»: «Girona no enamora, Girona olora»

Al voltant de 200 persones (unes 150 segons la Policia Municipal) s’han manifestat aquest dimecres per reclamar una ciutat “neta, verda i digna”. La crida convocada per la plataforma Recuperem Girona (la plataforma ciutadana que agrupa Girona Neta i Digna i El Parc No Es Toca) protesta contra el nou model de recollida d'escombraries -que comporta que els contenidors intel·ligents s’obrin amb targeta- i demana salvar el parc Jordi Vilamitjana.
La manifestació ha començat davant el centre cívic “Can Ninetes”, des d’on els manifestants han iniciat la marxa cap a l'avinguda Santa Eugènia fins a la rotonda que hi ha damunt la plataforma del Pont del Dimoni, on ha acabat la concentració. Durant el recorregut també s’hi han sumat veïns que s'oposen a la pacificació del vial de davant l'escola Àgora.
La iniciativa suma més de 7.000 signatures
“Girona està bruta; avui ens concentrem per fer pressió i que l'ajuntament es posi les piles”, ha afirmat Jordi Tomàs, artífex de Girona Neta i Digna. La iniciativa impulsada per Tomàs i dos altres veïns ja acumula més de 7.000 signatures per reclamar canvis en el sistema de recollida de les deixalles.
Durant la marxa, presidida per una pancarta amb el lema “El parc no es toca”, també s’ha alçat una pancarta tota negra que simbolitza “la tristesa i la impotència” que sent la ciutadania quan veu “carrers plens de brutícia, contenidors desbordats o zones verdes abandonades”. Alguns manifestants també han exhibit pancartes amb lemes com: “Lluc espavila” -fent referència a l'alcalde del municipi- o “Fora targetes, Europa no les exigeix”.
Els veïns i veïnes s’han fet sentir corejant consignes com: “Girona no enamora, Girona olora”, “Alcalde i regidors, als contenidors!” o “El parc no es toca, el parc es defensa”. A la protesta, també s’hi han deixat veure regidors del PSC del consistori i el guanyador de les primàries d'ERC a la ciutat i impulsor de Moviment Gironí, Marc Puigtió.
Protestes contra la gestió dels residus
Recuperem Girona s’oposa que els contenidors intel·ligents s'obrin amb targeta i reclama que no es talin els 400 arbres del parc afectat pel nou Trueta, i ja ha anunciat que no descarta estendre les protestes a més barris. La plataforma Girona Neta i Digna defensa que es necessita un canvi en la gestió de l’Ajuntament que aconsegueixi “que els nostres carrers tornin a ser nets, que les zones verdes recuperin la vida, que els nostres barris tornin a ser un orgull i no una vergonya”.
En finalitzar el recorregut al Pont del Dimoni, els portaveus de Recuperem Girona han llegit dos manifestos per criticar la neteja de la ciutat i defensar les zones verdes i el parc Jordi Vialmitjana. “Una ciutat que era orgull de tots, avui ens mostra la cara de la deixadesa i la indiferència”, ha afirmat Tomàs.