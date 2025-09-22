La nova plataforma Recuperem Girona convoca una concentració per reclamar una ciutat «neta i digna»

Les plataformes Girona Neta i Digna i El Parc No Es Toca s'han unit sota el paraigua de Recuperem Girona per fer palès "el problema que arrossega la ciutat" amb les escombraries, l'arbrat urbà i la "deixadesa" de les voreres i escocells. Després de presentar-se com una nova iniciativa ciutadana i transversal, la plataforma ha convocat una concentració per a aquest dimecres per reclamar una ciutat "neta, verda i digna". La manifestació es farà a Santa Eugènia, una ubicació que s'ha escollit arran dels problemes amb el nou model de residus i el trasllat del parc Jordi Vilamitjana.
Recuperem Girona és una iniciativa que neix a partir de dues plataformes. La primera és Girona Neta i Digna, impulsada per tres veïns del Palau que reclamaven millores en la recollida d'escombraries i neteja de la ciutat, que ha aconseguit recollir gairebé 7.000 signatures. D'altra banda, la segona és El Parc No Es Toca, que sobretot critica que l'operació urbanística per al nou Trueta suposi "la desaparició" del parc Jordi Vilamitjana. Asseguren que és "un refugi climàtic" que no es pot perdre i també denuncien "les amenaces sobre els espais verds i arbrats de la ciutat". L'objectiu de la unió és aconseguir que des de l'Ajuntament es creï un grup de seguiment amb veïns i sectors econòmics centrat en les escombraries i l'arbrat.
Jordi Tomàs, l'artífex de la primera de les entitats, subratlla que "Girona arrossega problemes de brutícia als carrers, amb contenidors desbordats i zones verdes abandonades". També critica que moltes voreres estan plenes de males herbes -que també proliferen als escocells- i que hi ha barris "oblidats".
Per la seva banda, Anna Ballestero, de la segona plataforma, en referència al Jordi Vilamitjana afegeix que "a la manca de neteja també s'hi suma la pèrdua d'espais verds, amb operacions que posen per davant el benefici urbanístic per damunt del de la ciutadania".
Pel que fa a la concentració de dimecres al vespre a Santa Eugènia, aquesta sortirà des del centre cívic de Can Ninetes i, des d'aquí, resseguint la frontissa del Güell, arribarà fins a la plataforma del Pont del Dimoni. "Serà una concentració pacífica, oberta a tothom, però també clara i contundent, per reclamar recuperar Girona per als veïns i les veïnes", subratllen els dos portaveus. "Ara és el moment d'unir forces i treballar plegats posant la ciutat per bandera", precisen. Deixant clar també que Recuperem Girona és un moviment "transversal i independent" fora de partits polítics.
Crear un grup de seguiment
Una de les finalitats principals de la nova formació és reclamar a l'Ajuntament de Girona que es creï un grup de seguiment perquè se centri a revisar el sistema de recollida d'escombraries, l'estat de l'arbrat i les zones verdes a la ciutat. Jordi Tomàs assegura que això permetria "aportar idees" i la seva intenció és que estigui format per representants d'associacions i diversos sectors de la ciutat.
Des de Girona Neta i Digna ja van traslladar al consistori el passat mes de juliol les firmes que havien recollit fins llavors. El portaveu lamenta en aquest sentit la resposta que els han donat fins ara. Explica que, després de rebre "una salutació" per carta de l'alcalde, només ha sabut que les firmes no tenien més recorregut arran d'haver-hi insistit personalment.