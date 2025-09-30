El municipi de la Costa Brava que podria canviar de nom

Els topònims catalans no són perennes i sovint n'hi ha que pateixen variacions que responen a altres canvis, com per exemple a la unió entre diversos nuclis o modificacions de caràcter històric. El pròxim municipi que podria canviar de nom es troba a la Costa Brava i ho faria per incorporar la denominació d'un poble que va annexionar en plena postguerra.
De fet, la Costa Brava i les comarques gironines en general és una de les zones que més canvis han experimentat el darrer segle. Castell d'Empordà es va incorporar a la Bisbal el 1975 i Fonteta, a Forallac el 1977. Casavells va deixar de ser un municipi independent el 1969 i ara es troba dins de Corçà, Cruïlles va formar Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura el 1973, de la mateixa manera que Monells. Encara que molts pensin que Peratallada és un municipi, en realitat és una vila de Forallac des de 1977, igual que Vulpellac.
Són alguns exemples als quals ara es podria afegir Palamós, que farà una consulta popular per decidir si s'incorpora Sant Joan al topònim. La votació serà presencial i es farà el diumenge 23 de novembre. Hi podran votar tots els palamosins majors de 16 anys que estiguin empadronats al municipi abans d'aquest 23 de setembre, que són uns 16.000 habitants.
"Vols que el topònim del municipi de Palamós incorpori el nom de Sant Joan passant a denominar-se Palamós i Sant Joan?". És la pregunta que s'ha consensuat a la comissió de treball de la consulta popular i que hauran de respondre amb un "Sí" o un "No" aquells qui el 23 de novembre participin en la votació.
La història de Sant Joan i Palamós
L'alcaldessa, Maria Puig, ha recordat que la consulta -avalada pel ple- dona resposta a una reivindicació veïnal que fa temps que s'allarga i permetrà "pensar sobre la identitat i reflexionar sobre un municipi format per dos pobles". I és que Sant Joan es va annexionar a Palamós l'any 1942, just a l'inici del franquisme. Per això, des de l'associació de veïns també veuen la consulta com la reparació d'un "greuge històric".
Fa més de vuit dècades, com ha subratllat el president de l'Associació de Veïns (AAVV) de Sant Joan, Carles Sala, que el nom d'aquest municipi "va quedar esborrat del tot". L'any 1940, en el context de la postguerra, just al principi de la dictadura, l'Ajuntament de Palamós va engegar els tràmits per annexionar Sant Joan, un pas que es va fer efectiu dos anys després, el 1942, quan els dos pobles van passar a ser un sol municipi.
La consulta popular que es farà ara, precisament, surt de la iniciativa ciutadana que fa temps que reclama que Sant Joan aparegui al topònim del municipi. I a l'Ajuntament hi ha la voluntat unànime d'impulsar-la, ja que el desembre de l'any passat, tots els grups del consistori van aprovar-ho en una moció.