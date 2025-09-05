Detenen un home després de trobar el cadàver d'una dona amb signes de violència en un pis turístic a Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un home de 35 anys presumptament relacionat amb la mort violenta d'una dona que han trobat en un apartament turístic de Lloret de Mar, a la Selva. L'empresa gestora de l'habitatge ha localitzat el cos sense vida amb els ulls embenats, talls a la zona de les mans i signes d'haver estat agredida sexualment, segons ha pogut saber l'ACN. Per això, ha avisat la policia i els agents han comprovat que el cos presentava signes de violència.
Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, després de les primeres indagacions, han detingut el principal sospitós. Al vespre, la comitiva judicial l'ha traslladat fins a l'apartament, situat al carrer Sant Bartomeu de la ciutat de la Costa Brava, molt a prop de l'Ajuntament, mentre els agents rebuscaven entre les escombraries properes al pis. El cas està sota secret de sumari.
L'avís l'ha donat una treballadora de l'empresa de l'habitatge turístic, que a l'hora de fer la revisió rutinària de l'estança posterior a la sortida dels hostes ha localitzat el cadàver. La treballadora ha avisat la Policia Local, que al seu torn ha posat els fets en coneixement dels Mossos. Els agents han comprovat que presentava signes de violència, i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del fet.
Al vespre, la comitiva judicial s'ha desplaçat amb el sospitós fins a l'habitatge on haurien succeït els fets per reconstruir-los. Poc després de les nou, l'home ha tornat al cotxe policial i, finalment, a dos quarts de deu de la nit se l'han emportat. Poc abans, la comitiva judicial també ha abandonat el lloc dels fets. Del pis, s'han emportat diversos ventiladors, així com material que podria estar vinculat amb el cas. Paral·lelament, l'Ajuntament de Lloret de Mar ha convocat un minut de silenci per la mort violenta de la dona.