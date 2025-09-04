Cau al buit des d'un tercer pis quan fugia després d'agredir la seva dona

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat a l'hospital en estat molt greu un home que ha caigut al buit des d'un tercer pis al carrer Sant Bartomeu del barri de les Escodines de Manresa. Els fets han passat sobre les 11 del matí d'aquest dijous i, a banda del SEM, també hi han assistit la Policia Local de Manresa i els Mossos d'Esquadra.
Segons les primeres informacions, el servei d'emergències ha rebut un avís per violència domèstica. L'home hauria agredit la seva esposa a la casa que comparteixen. Quan la primera patrulla de la Policia Local ha arribat a lloc, l'han advertit que l'home, intentant fugir per una finestra posterior de l'immoble, s'ha precipitat al buit des d'un tercer pis a un pati interior de la casa. Quan fugia se li ha trencat sota els peus un fals sostre per on volia escapar i ha caigut d'una altura de deu metres.
En veure la situació, fins al lloc hi han arribat més vehicles policials i dues ambulàncies i un vehicle de suport mèdic del SEM, donada la dificultat d'accés al lloc de la caiguda i el delicat estat en què ha quedat el ferit. Segons la informació actualitzada, l'home té politraumatismes però l'han pogut estabilitzar i el traslladen a l'hospital en estat molt greu. En principi, no corre perill la seva vida. La dona ha resultat ferida lleu de l'agressió i no ha requerit atenció sanitària.
Els cossos policials han precintat totalment el carrer, barrant el pas tant a vehicles com a vianants, mentre es feia el trasllat a l'ambulància.