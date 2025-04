Dues famílies de l'accident mortal de l'AP-7 creuen que els Mossos els van «posar en perill»

Dues famílies involucrades en l'accident mortal de l'AP-7 a Vilablareix (Gironès) d'aquest diumenge, que va deixar la primera víctima mortal a les carreteres catalanes d'aquesta Setmana Santa, reclamen explicacions perquè creuen que els Mossos d'Esquadra els van "posar en perill".

El causant va ser un conductor temerari que va envestit sis cotxes. El mort va ser un dels conductors aturats a la retenció, un home de 61 anys veí de Cardedeu. Al seu torn, el causant va acabar ferit greu. Dues persones van ser traslladades en estat crític i dues menys greus a l'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, mentre que tres afectats més van ingressar ferits lleus a l’hospital de Santa Caterina de Salt.

Ara, un dels afectats, Jaume Moro, explica que en arribar a la rotonda d’accés a l’entrada de Girona Sud, es van trobar dues patrulles de la policia que els van deixar passar. En incorporar-se a l'autopista es van trobar la circulació alentida i, al cap de 200 o 300 metres, "una patrulla dels Mossos va aturar la circulació". "Van moure un camió que estava davant de tot, el van fer creuar en transversal, i al darrere estàvem tot ple de turismes", ha indicat Moro.

Va ser aleshores quan van veure arribar un cotxe a gran velocitat -el del conductor temerari- que va impactar de ple contra un altre vehicle que estava a la darrera fila. Arran del xoc, assegura l'home, diverses parts d'aquell turisme van sortir volant per l'autopista.

Moro, que també parla en nom de l'altra família, demana explicacions als Mossos d'Esquadra per saber el perquè d'aquesta actuació. "Ens sap greu perquè no entenem com les dues primeres patrulles ens van deixar accedir a l’autopista si el trànsit ja estava aturat; van posar en perill les nostres famílies", critica aquest veí de Girona. Moro tampoc s’explica la tècnica que va utilitzar la policia. "Hi havia molts cotxes dels Mossos, ells no van córrer perill, el vam córrer la ciutadania", retreu.

D'altra banda, fonts dels Mossos defensen que van aplicar una tècnica -coneguda com a saturació dinàmica- per alentir el trànsit i obligar el conductor a sortir de l'AP-7, cosa que no va passar. Segons relata la policia, aquest diumenge van detectar el vehicle quan circulava en sentit sud per l'AP-7 a més de 200 quilòmetres per hora. El van detectar a l'altura de l'Alt Empordà.

Després de donar l'avís, diverses patrulles es van activar per intentar obligar-lo a abandonar la via per alguna de les sortides. Amb aquest objectiu, precisen els Mossos, van alentir el pas dels vehicles a l'altura de Vilablareix i van començar les maniobres per deixar el carril de la dreta lliure perquè el conductor temerari pogués sortir de l'autopista.

No obstant això, segons els Mossos, el conductor va optar per xocar contra els cotxes dels carrils centrals, en comptes de sortir pel carril de la dreta que, segons la policia, estava lliure. Per contra, però, Jaume Moro assegura que això no era així, perquè "tots els carrils eren plens de vehicles".

El conductor temerari va acabar ingressat a l’hospital i la policia estava pendent de la seva evolució mèdica per afectuar la detenció que finalment ha tingut lloc aquest dimarts. Segons informa el cos policial, li atribueixen homicidi per imprudència greu, dos delictes de lesions per imprudència greu, conducció temerària i possible conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o estupefaents.