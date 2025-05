Enxampen un camioner begut i amb el tacògraf modificat a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner de 26 anys que circulava begut i que havia modificat el tacògraf del vehicle per circular durant més de deu hores seguides, sense haver fet el descans pertinent.

Els fets es van produir el 4 de maig, quan agents de Trànsit de Girona estaven fent un control rutinari al quilòmetre 68 de l'AP-7 a Aiguaviva (Gironès) i van aturar el conductor, que havia sortit d'Irlanda i portava vedells vius. En la comprovació posterior, els Mossos van comprovar que el conductor havia desconnectat un fusible que permet el funcionament correcte del tacògraf, de tal manera que no comptabilitzava les hores de circulació. Això li va permetre conduir durant més de deu hores i creuar gairebé tot França de nord a sud.

Un cop va arribar a Carcassona, el sospitós va introduir la seva targeta de conductor i va realitzar una aturada de descans falsa i va seguir circulant fins que la patrulla dels Mossos el va aturar. A més, els agents li van fer la prova d'alcoholèmia, amb un resultat de 0,19 mg/l, quan el màxim per a professionals del transport és de 0,15 mg/l.

Els policies, però, també van trobar altres irregularitats, com que circulava amb un excés de pes al camió de més de 2.000 quilos i que no disposava del Certificat d’Aptitud Professional (CAP), obligatori per als conductors professionals de vehicles de transport de mercaderies i passatgers. Tampoc tenia la llicència comunitària, necessària en aquests casos.

Per tot plegat, se'l va detenir com a presumpte autor d’un delicte de falsificació documental, oficial o mercantil. L'home ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Girona.