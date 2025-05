Càritas denuncia «racisme immobiliari» cap al jove que va morir en precipitar-se per un balcó a Salt

Càritas Girona denuncia el "racisme immobiliari" que afecta molts immigrants que intenten accedir a un habitatge i que "ho tenen encara més complicat" pel fet de no haver nascut a l'estat espanyol. L'entitat ha fet aquest crit d'alerta a través d'un homenatge al jove que va morir el passat 15 d'abril en precipitar-se d'un segon pis, que havia ocupat amb un company.

La víctima, que tenia feina estable a Girona, "es va veure obligat" a ocupar perquè feia moltes setmanes que vivia a cases d'amics, després que el desnonessin del pis on s'estava amb altres persones. Els amics han revelat que el jove no volia ocupar inicialment, però que ho va acabar fent per "desesperació" i han criticat les informacions a xarxes socials que asseguraven que volia robar.

El dimarts 15 d'abril, en Hassan i un amic seu de Barcelona van decidir ocupar un pis del carrer Torres i Bages de Salt. L'habitatge, però, tenia una alarma que va saltar i que va activar els Mossos d'Esquadra que van anar fins al lloc dels fets, conjuntament amb el propietari de l'immoble i el responsable de l'empresa d'alarmes. Un cop allà, van tocar a la porta i, finalment, van acabar entrant. A dins no hi havia ningú, però en mirar pel balcó, es van trobar un noi de 19 anys que havia mort, en precipitar-se des del balcó. Era en Hassan, un jove que feia tres anys que havia arribat a Catalunya des del Pakistan i que havia pres la decisió d'ocupar un pis "per desesperació".

Aquest dimarts, amics i familiars han volgut retre homenatge a en Hassan en un acte a Salt, on han dipositat un ram de roses a la plaça de la Llibertat i han fet un minut de silenci. Un gest que han dut a terme acompanyats de Càritas, que ha denunciat el "racisme immobiliari" que viuen moltes persones immigrants i que, en el cas d'en Hassan, ha "acabat amb tragèdia". Demanen que "es faci alguna cosa" per posar solució al problema de l'habitatge. "Hi ha moltes dificultats i cal posar de manifest que molts dels joves que migren fan les coses bé, però després no els ho posem fàcil", lamenta la cap de Som Refugi de Càritas, Maite Salvador.