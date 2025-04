Enxampen un pescador furtiu al parc natural del cap de Creus

Els Agents Rurals han interceptat i denunciat aquest dimecres un pescador furtiu a la reserva natural del cap de Creus, en ple parc natural. Els agents el van trobar fent pesca subaquàtica, una modalitat que està prohibida en aquest espai protegit. El furtiu és de nacionalitat francesa i, segons informen els Agents Rurals, l'estiu passat ja havien rebut avisos reiterats que estava fent pesca subaquàtica a la zona.

El cos, després de tenir aquesta informació, havia fet diverses operacions d'antifurtivisme sobre el terreny juntament amb grup de suport marí. En ser descobert, l'infractor va intentar amagar el fusell de pesca i els peixos que havia capturat. Els agents van localitzar i requisar, juntament amb les aletes i ploms, un sarg imperial i un tord de grans dimensions.

El pescador anava equipat amb un vestit de neoprè mimètic, que es fa servir habitualment en aquest tipus de pesca, i no portava la senyalització obligatòria de seguretat per dificultar que el detectessin. El furtiu s'havia desplaçat fins a la zona per terra, amb vehicle privat. En el moment de la seva identificació, els Agents Rurals també van comprovar que tampoc disposa de la llicència per a la modalitat de pesca subaquàtica que és necessària a Catalunya.

La pesca subaquàtica recreativa dins les reserves naturals parcials de cap de Creus està totalment prohibida. Per aquest motiu els Agents Rurals l'han denunciat per pescar dins la reserva parcial, per pescar sense llicència. També se l'acusa d'accedir a la reserva integral terrestre del cap de Creus saltant-se la prohibició d'accés al far del cap de Creus amb vehicle motoritzat i de dificultar la inspecció dels agents ocultant les captures.