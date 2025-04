El Barri Vell de Girona bull per Sant Jordi

Més de 140 parades omplen el Barri Vell de Girona aquest Sant Jordi, per segon any consecutiu. Des de primera hora del matí, centenars de persones recorren la plaça Catalunya, la Rambla, el carrer Santa Clara i el carrer Nou tafanejant llibres i triant la rosa per complir amb la tradició. La Diada ha arrancat amb la tradicional trobada literària d'escriptors organitzada per la delegació del Govern, enguany dedicada a l'escriptor, mestre i historiador, Joan Domènech i Moner. Dues escriptores gironines que s'estrenen aquest any, Mar Camps i Gemma Busquets, han començat la jornada amb ganes de contactar amb els lectors. Els llibreters destaquen que ahir les vendes ja es van disparar, augurant un bon Sant Jordi.

"El dia feiner més festiu del món mundial", tal com l'ha definit el periodista Jordi Grau, encarregat de la glossa a Joan Domènech i Moner, ha començat a Girona amb la tradicional trobada literària a la Casa Solterra. Organitzada per la delegació de la Generalitat i els serveis territorials de Cultura, enguany marcat pels tres dies de dol decretats per la mort del papa Francesc.

No hi ha hagut parlaments polítics i la senyera lluïa amb un crespó negre, però això no ha impedit que els escriptors gironins, es trobessin per compartir una estona i donar el tret de sortida a la Diada. Dues de les escriptores novelles són Mar Camps, que s'estrena amb la seva primera novel·la Sense mans pel camí fondo, i Gemma Busquets, que arriba amb Matrioixques sota les bombes. Regidores republicanes entre la guerra i l'exili sota el braç.

Les dues, una mica neguitoses, expliquen que tenen ganes sobretot de tenir contacte amb els lectors. Són periodistes i se'ls fa una mica estrany "estar a l'altra banda avui". L'agenda ja la tenen marcada, entre signatures de llibres a les parades o visites a mitjans de comunicació. "Tinc moltes ganes de trobar lectors que l'hagin llegit i saber una mica les impressions", ha explicat Busquets. "He anat fent presentacions a diversos pobles perquè m'interessa fer les coses des del món local, i he tingut bona rebuda, estic satisfeta", ha afegit Camps.

Al seu costat, amb un llibre nou, també hi ha un autor gironí més veterà, Josep Pastells, que ha publicat Bon jan aquest Sant Jordi. Ha explicat que planteja una Diada amb més ganes de descobrir novetats o joies literàries que no pas de signar. "Si ve algun lector que em demana que li signi formidable, però no tinc cap expectativa important", ha dit.

La portaveu dels llibreters, Maria Carme Ferrer, subratlla que per Sant Jordi sempre venen molt els autors gironins. Fidel a la seva tradició, no vol aventurar la travessa sobre quins poden ser els títols més venuts: "Sabem per on van les coses, però no vull influir". El ritme de vendes enguany ha estat marcat per la proximitat amb Setmana Santa.

Segons detalla Ferrer, el fet d'haver estat dos dies tancats s'ha notat, tot i que dissabte ja hi va haver força gent i sobretot ahir hi va haver "un veritable boom" i les llibreries estaven plenes "de gom a gom". "Hi ha gent més previsora, però n'hi ha a qui també li fa gràcia passejar-se per les prades i comprar el mateix dia de Sant Jordi", ha exposat. Per als llibreters, que la Diada sigui entre setmana sempre és positiu i estan satisfets amb haver tornat al Barri Vell, ja per segon any consecutiu: "Els canvis d'emplaçament a la Devesa van ser necessaris per la pandèmia, però havíem de tornar al centre".

Més de 140 parades

Per segon any, la plaça de Catalunya s'ha convertit en el centre neuràlgic i l'espai on hi ha les parades de floristeries i llibreries de la ciutat. Les parades d'entitats i empreses s'han situat al carrer Nou, al carrer de Santa Clara, al pont de Pedra, a la pujada del pont de Pedra, a la plaça del Vi i a la rambla de la Llibertat. L'emplaçament de les parades ha seguit la distribució de l'any passat i, segons ha informat l'Ajuntament, han autoritzat un total de 144 parades, deu més que el 2024. 36 són del sector del llibre i la flor i 108 d'entitats i partits polítics.

Entre els compradors més matiners, hi ha el veí de Girona Jordi Planella que ja duu dos llibres en una bossa i està buscant el tercer. A la parada del costat, dos amics que s'han trobat i aprofiten per saludar-se també han fet ja les primeres compres. Ell, Ferran Cis, va ser pare al gener i, per això, aprofita per fer el volt amb el cotxet al matí: "M'ha impressionat que hi hagi tanta gent des de primera hora". Al llarg del dia, comprarà la primera rosa i llibre per a la nena. Ella, Gir Martinell, porta dues roses, una que ja li han donat i l'altra que ha comprat per regalar.

Ja són moltes les parelles que aprofiten el matí per passejar durant el matí per impregnar-se de l'essència del Sant Jordi. A la tarda, a més, Girona posarà música a Sant Jordi amb un concert gratuït i obert a tothom del grup gironí d'havaneres Les Anxovetes, que serà a dos quarts de sis de la tarda a la plaça Catalunya.