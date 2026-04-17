La investigació conclou que la denúncia per violació a una menor al bloc ocupat de Girona era falsa

La investigació sobre una agressió sexual a una menor al bloc Tomàs Mieres de Girona recull que la denúncia era falsa, segons han assenyalat fonts properes al cas. La denúncia es va interposar un any més tard de la suposada agressió. Segons ha informat Ràdio Girona, la jove va reconèixer als Mossos que s'havia inventat l'agressió i que va entrar voluntàriament al bloc ocupat (que actualment ja s'ha enderrocat). A més, l'emissora recull que la noia hauria explicat als agents que coneixia alguns dels inquilins del bloc. Per la seva banda, des dels Mossos d'Esquadra precisen que la unitat que porta el cas "en cap moment" ha dit que la denúncia fos falsa i que la investigació no n'ha determinat l'autoria.
Es tracta d'un cas que va tenir un important ressò mediàtic especialment a les xarxes socials, on s'alertava de la presumpta violació de la menor i s'advertia que es tractava d'una zona amb un cert perill a la ciutat. Els Mossos van iniciar la investigació el setembre de 2025, quan la menor va interposar la denúncia en la qual assegurava que l'havien violat en aquest bloc que estava ocupat. El cas va passar a mans de la Unitat Central d'Agressions Sexuals (UCAS) de la policia catalana.
L'aparició i difusió d'uns àudios alertant del cas va obligar la tinenta d'alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Atenció de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Aliu, a fer una compareixença en la qual reconeixia la "preocupació" que els havia generat. Aleshores, Aliu demanava "calma", i va fer una atenció als mitjans per explicar les actuacions que s'havien dut a terme des de l'Ajuntament per garantir la seguretat en aquesta zona de la ciutat. Aliu va posicionar-se "al costat dels veïns", que havien intensificat les queixes pels problemes de seguretat i convivència prop del viaducte durant els darrers mesos. Finalment, es va desallotjar el bloc, tapiar i enderrocar.
Ara, segons recull Ràdio Girona-Cadena Ser, a la seva declaració davant dels mossos la jove va reconèixer que s'havia inventat l'agressió. Altres fonts properes al cas també sostenen aquesta línia.
"Un joc de l'extrema dreta"
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, en una publicació a X assegura que "la veritat sempre sura". "Tot plegat era fals i l'extrema dreta hi va jugar per atacar el govern independentista de la ciutat", escriu a la xarxa social. Per la seva banda, la vicealcaldessa Gemma Geis recorda que la gravació "va crear molta alarma durant les Fires de Girona". "L'àudio de la gravació era fals", escriu a X.
Des dels Mossos d'Esquadra, per la seva banda, precisen que la unitat que va assumir la investigació "en cap moment" ha dit que fos "una denúncia falsa", que no donaran detalls del contingut de la investigació -perquè es tracta d'un delicte sexual i afecta una menor- però sí que precisen que no se n'ha determinat l'autoria.