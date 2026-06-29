Un home de 54 anys ha mort aquest dilluns a la tarda en una col·lisió frontal entre dos turismes a la C-66, a l'altura de Sant Joan de Mollet, al Gironès. L'accident s'ha produït cap a les 16:50 hores al punt quilomètric 24,6, per causes que els Mossos d'Esquadra continuen investigant.\r\n\r\nLa víctima viatjava com a passatger davanter d'un dels vehicles. A més, dues persones més han resultat ferides, una de greu i una altra de menys greu, que han estat traslladades a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Amb aquesta víctima, ja són 68 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nUn mosso fora de servei salva una dona de 76 anys a l'Escala\r\n\r\n