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Mor un home de 54 anys en una col·lisió frontal a la C-66 al Gironès

Successos

  • La carretera C-66 en obres -

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Publicat el 29 de juny de 2026 a les 19:45

Un home de 54 anys ha mort aquest dilluns a la tarda en una col·lisió frontal entre dos turismes a la C-66, a l'altura de Sant Joan de Mollet, al Gironès. L'accident s'ha produït cap a les 16:50 hores al punt quilomètric 24,6, per causes que els Mossos d'Esquadra continuen investigant.

La víctima viatjava com a passatger davanter d'un dels vehicles. A més, dues persones més han resultat ferides, una de greu i una altra de menys greu, que han estat traslladades a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Amb aquesta víctima, ja són 68 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit.

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