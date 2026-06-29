Un mosso fora de servei salva una dona de 76 anys a l'Escala

Un agent del cos de Mossos d'Esquadra que estava fora de servei ha salvat la vida d'una dona de 76 anys que estava a la platja de les Barques de l'Escala, a l'Alt Empordà. Tal com detalla la policia catalana a través d'un comunicat, els fets van tenir lloc dilluns passat, a un quart de sis de la tarda, quan el mosso estava a la platja amb la seva família i va sentir una aglomeració de gent cridant i demanant ajuda.
Alertat pels crits, el mosso va mirar cap a l'aigua i va veure una dona surant de bocaterrosa i inconscient a uns vint metres de la sorra. El policia la va poder treure l'aigua i, ja des de la sorra i amb l'ajuda d'una ciutadana, li van fer maniobres de reanimació a la víctima. L'agent, que en el passat havia estat socorrista, va comprovar que la dona no respirava i li va fer tres compressions fortes al pit.
Fruit de les primeres maniobres de reanimació, la dona va començar a treure escuma per la boca i va poder obrir el ulls. L'agent la va col·locar en posició lateral -la posició de seguretat- a l'espera que arribessin els efectius del Servei d'Emergències Mèdiques, que ja estaven de camí alertats pel possible ofegament. En arribar, la van traslladar a l'Hospital de Figueres. La dona, que té 76 anys, s'ha recuperat favorablement després d'estar ingressada uns dies arran d'una complicació mèdica.
Diversos morts per ofegaments a la platja els primers dies d'estiu
Aquest dissabte a la tarda una dona de 80 anys va morir a l'Ampolla, al Baix Ebre, mentre es banyava a la platja. Amb aquella víctima ja eren cinc les persones que han perdut la vida aquest estiu a les platges del país. De les cinc víctimes mortals, tres són els menors que es va accidentar mentre es banyaven a la platja de l'Arrabassada de Tarragona, el 19 de juny. I el 21 de juny un home va morir ofegat a la platja a Barcelona. Ara, el balanç puja fins a sis amb la jove de 18 anys morta en un gorg de la Garrotxa.
Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Segons indiquen, si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar una actuació ràpida.