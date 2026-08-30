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Un home ferit per un tret a la cama en ple carrer a Salt

Successos

  • Vista aèria de Salt -

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Publicat el 30 d’agost de 2026 a les 14:25
Actualitzat el 30 d’agost de 2026 a les 14:33

Un home ha resultat ferit aquest dissabte al vespre després de rebre un tret a la cama en un carrer a Salt. Els fets han passat cap a les vuit del vespre, després d'un incident que hauria començat en un pis, tal com han explicat els Mossos.

Segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no es tem per la seva vida. Els altres implicats han marxat del lloc dels fets i, de moment, no hi ha cap persona detinguda. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de l'incident.

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