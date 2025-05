Un terratrèmol de magnitud 3,5 sacseja la Costa Brava

Moviment de plaques a la Costa Brava. Un terratrèmol de magnitud 3,5 ha sacsejat aquest dijous a les dotze del migdia al nord del litoral català. Tal com recull l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’epicentre s’ha localitzat a prop del canyó de la Fonera, situat entre Begur i Palamós (Baix Empordà).

El punt on s'ha produït el terratrèmol

ICGC

El punt exacte del sisme s'ha situat concretament a la latitud 41.801 i la longitud 3.8731, en una zona identificada com la Mediterrània pertanyent a Menorca. Tot i que el sisme no ha causat danys, s’ha pogut notar des de diferents localitats costaneres com Cadaqués, Roses o el Port de la Selva.