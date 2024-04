El passat recent del comerç de les Franqueses fet llibre

'Rere el taulell. El passat comercial de les Franqueses del Vallès, 1939-1979' és el títol del 21è llibre de la Col·lecció les Franqueses que es presenta coincidint amb la celebració de Sant Jordi. Es tracta del passat recent del comerç del municipi recopilat a través de testimonis orals, de documents i de fotografies de l'època.

Eva Elhombre Recto i Núria Blancher Pach, especialistes en gestió i ordenació del comerç urbà, han escrit aquest llibre a 4 mans amb l'objectiu de parlar dels comerç de bona part del segle XX de manera fàcil i entretinguda de manera que la persona lectora continués una història rere l'altre fins a completar les 31 que composen el llibre. Les autores han volgut parlar dels comerç de proximitat des d'un moment de canvi polític en acabar la Guerra Civil (1939) fins a els anys d'entrada d'un nou model de comerç (1979). Núria Blancher Pach ha comentat que amb el llibre "volíem posar en joc el valor del comerç més enllà de la venda". "El comerç de proximitat no és aquell on hi pots anar sense cotxe sinó aquell on quan entres et coneixen pel nom" ha afegit Eva Elhombre Recto durant la presentació.

El llibre està dividit en fitxes per a cada comerç i, alhora, agrupat en els 5 pobles del municipi. Cada fitxa, cada història, s'ha composat a base de documentació escrita i gràfica i, sempre que ha estat possible, de testimonis orals que parlen d'establiments, de persones i, sobretot, deixen testimoni del paper social del comerç a les Franqueses. S'hi pot llegir la història de botigues que ja no existeixen i d'altres que han sobreviscut el pas del temps. També de les famílies que les han regentat generació rere generació. En definitiva, un petit mapa d'aquells establiments que han marcat l'evolució i el creixement del municipi.

La presentació s'ha fet a l'Espai Can Prat i també hi han participart representants institucionals com l'alcalde, Juan Antonio Corchado Ponce, el regidor de Cultura, Àlex Vega Sabugueiro, i la regidora de Comerç, Mar Gallego Garrido, i la presidenta d'LF Comerç, Estel Armengol Ginestí. Durant aquesta presentació el regidor de Cultura ha volgut destacar que el llibre "és una font valuosa d'informació que en el futur ens aportarà un recull d'història molt important. Són històries que donen una visió de com ha canviat el nostre municipi". Per la seva banda, la regidora de comerç ha reconegut que el llibre l'ha "connectat amb moments molt especials de la seva vida" i ha volgut remarcar el paper femení a les botigues, "la dona ha tingut i té una presència molt important en el comerç de les Franqueses". La presidenta d'LF Comerç, que també regenta un comerç present al llibre ha recordat que "tots venim del petit comerç" i ha convidat a "visitar i a comprar als petits comerços ja que són els que fan poble". Finalment, l'Alcalde ha tancat l'acte de presentació recordant per què el comerç és important "pel recorregut en la història del municipi, pel llegat que han deixat a les Franqueses, pel paper en el desenvolupament econòmic i, sobretot, per la proximitat".

El llibre ha estat editat pel Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut i té 95 pàgines d'història comercial de les Franqueses. Si teniu curiositat per saber de quins establiments es parla en el llibre, aquí en teniu el llistat:

Corró d’Amunt

• L’Hostal

• Cal Ferrer

• Cal Carnisser

• Cal Forner

Llerona

• Can Pep / Tenda Nova

• Cal Forner

• Ca l’Elvira

• Sindicat

• Forn Santos

• Eutrasa

Marata

• Ca l’Espernat

• Can Jaumira

Corró d’Avall

• L’Ateneu

• Can Baldiri

• Ca l’Estadant

• Matalassos Fortuny

• Forn de Pa Rovira

• Merceria Remei

• Farmàcia Pilar Jiménez

• Útil Domèstic Maynou

• Autoservicio Alberto Escrivà

• Can Serra

Bellavista

• Ca la Càndida

• Ca la Paulina / Ferreteria Lourdes

• Ca la Lola

• Pescadería Dolores

• Drogueria Flora

• Forn Peypoch

• Ca la Rosalia

• Llibreria González

• Drogueria Carrión