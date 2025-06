Canvi d'alcaldessa a Sant Pere de Vilamajor

La nova alcaldessa de Sant Pere de Vilamajor ha començat el mandat segona setmana de juny. El darrer ple extraordinari del municipi, el passat dia 6, el consistori de la vila va escollir Jésica Pérez, del PSC, com a nova alcaldessa del municipi. Aquest canvi a mitja legislatura és fruit d’un acord comprés en el pacte entre els partits que formen part del govern municipal, PSC i Junts.

Jésica Pérez, ha començat aquesta segona part de la legislatura amb un discurs on va destacar la responsabilitat que assumeix i "l’amor pel municipi que representa". La nova alcaldessa ha posat èmfasi en les prioritats del govern, la justícia social, la sostenibilitat i la transparència. “Sant Pere és casa nostra, és on eduquem els nostres fills, on cuidem els nostres avis, on vivim i treballem per un futur millor”, va declarar al ple municipal.

Amb una trajectòria vinculada al municipi i a l'equip del PSC local, Pérez ha defensat una política "de proximitat" i compromesa amb el servei públic. “No vinc a fer promeses buides. Vinc amb ganes de treballar braç a braç amb tothom, per un poble més viu, cohesionat i amb futur”, va afirmar en el seu discurs d'investidura.

L’alcaldessa sortint, Susanna Martori, de Junts, va fer un traspàs serè i agraït. En aquesta línia, va destacar la tasca conjunta de l’equip de govern, la candidatura, els treballadors municipals i els regidors de l’oposició.

Des del 2023, Jésica Pérez i Susanna Martori han treballat al capdavant del consistori i visió amb un projecte de poble en comú. "Volem millorar Sant Pere de Vilamajor i la qualitat de vida dels seus habitants. Ara, aquest compromís es manté ferm, amb un equip que continua unit, amb bona entesa i molts projectes en marxa", han comunicat des dels canals institucionals.



En aquesta línia, doncs, la coalició sociovergent ha anunciat que la segona part del mandat estarà d'acord amb els projectes que s'han iniciat a la primera i hi haurà continuïtat en la “cooperació” que els ha caracteritzat. La nova alcaldessa ha volgut reconèixer la feina del seu equip i ha demanat la col·laboració de tota la ciutadania. “Governar no és tenir la raó, és saber escoltar, és saber servir”, ha conclòs.



A l’acte, el passat 6 de juny, hi van assistir representants d’altres municipis del Baix Montseny com Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor. També hi van anar polítics de pobles del Vallès Occidental com la Llagosta, Canovelles i les Franqueses, així com exalcaldes, membres destacats del partit socialista i veïns de la vila.