Sant Hilari uneix forces per defensar el català

Sant Hilari Sacalm ha aprovat un pla local per la llengua catalana sota el lema “Viure en català”. El projecte vol promoure l'ús del català entre la ciutadania i també amb les institucions. El text, que es va votar en el ple del passat 4 de juny, va comptar amb el suport de tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Sant Hilari.

L’objectiu del consistori és crear un pla específic per al poble per promoure l’ús de la llengua en tots els àmbits davant del retrocés social que ha patit els darrers anys. "El títol Viure en català vol donar un missatge clar i és que el més fàcil a Sant Hilari és viure en català", ha expressat l'Ajuntament a través dels canals institucionals.

L’Ajuntament ha defensat el paper de la llengua catalana com a mecanisme de cohesió social. Tant és així, que una de les accions que es preveuen és augmentar l’oferta de formació en català per a les persones que tenen dificultats per utilitzar la llengua i també per a persones nouvingudes. Aquest any, per exemple, ja hi ha un curs programat de català reglat que s'ha pactat amb el Departament d’Educació de la Generalitat i que s’oferirà des de l’escola d’adults.

En el marc d'aquest pla, l'Ajuntament incorporarà clàusules lingüístiques a la documentació de les convocatòries i licitacions. Es vetllarà, a més per assegurar la retolació en català a tots els equipaments i a totes les activitats organitzades al municipi. També s'impulsaran formacions de català adreçades al personal de l’Ajuntament i uns protocols d’ús del català en espais d’atenció al públic municipals. El pla preveu garantir el català com a llengua vehicular en activitats adreçades als més joves i donar suport a projectes culturals i entitats vinculats a la llengua.

El pla local per la llengua catalana té una mirada transversal sobre tots els eixos de l'administració local i vol influir totes les activitats que es fan al municipi. Serà la regidoria de cultura, però, l’encarregada de portar a terme les mesures, fer-ne un seguiment i aportar una valoració de les accions que s'emprenguin. "És imprescindible la participació de totes les àrees de l’ajuntament, així com el teixit social del municipi", han expressat des del consistori.

Quim Torra visitarà Sant Hilari

També està previst un cicle de xerrades i conferències per conscienciar la ciutadania de la importància de fer servir el nostre idioma. L'Ajuntament ja ha avançat que Quim Torra i Pla, 131è president de la Generalitat de Catalunya, impartirà la conferència “Si la llengua falla, fallarà tot” el pròxim 3 de juliol a 18:30 hores a la Sala Noble.