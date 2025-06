Anuncien el desnonament d'una família a Sant Antoni de Vilamajor

Sindicat d'Habitatge de Vilamajor i Llinars ha fet una convocatòria per aturar el desnonament d'una família amb infants a Sant Antoni de Vilamajor. Segons ha anunciat l'organització, la intervenció policial es preveu el matí del 17 de juny al carrer Camp d'en Puig i s'ha fet una crida a la ciutadania a concentrar-se davant l'habitatge per impedir que facin fora a la família que hi viu. "Quan els polítics i jutges són part del problema, només ens queda donar-nos suport i organitzar-nos per aturar les injustícies", han anunciat en un comunicat.

La família fa 28 anys que viu a aquest carrer de Vilamajor i s'han convertit en uns veïns molt estimats per la gent del barri. A través d'un vídeo que han fet públic des del Sindicat d'Habitatge, han estat moltes les mostres de suport a les persones afectades. "Ens coneixem de fa molts anys i trobo molt injust que els facin fora, no han causat mai cap problema i han estat sempre al servei de la comunitat", afirmen.

En aquesta línia, alguns veïns han manifestat que faran tot el possible perquè la família es pugui quedar i han expressat la seva indignació amb l'operació que es preveu. "Tot el que pugui fer per evitar que els grups de poder es carreguin el poble ho faré", assegura una veïna. Alguns membres de la família que es vol desnonar, a més, es dedicaven a ajudar als veïns amb les tasques de la llar.

Sindicat d'Habitatge de Vilamajor i Llinars ha mostrat la seva preocupació pel futur habitacional de la família, que podria quedar-se sense una alternativa a llarg termini. "Per part de l'Ajuntament en aquests casos només s'ofereixen dues setmanes en un hostal per deixar temps per trobar altres opcions", expliquen.

L'organització destaca també que és un mal moment per trobar pisos i cases a Sant Antoni de Vilamajor a un preu que es pugui assumir. "És molt complicat trobar un habitatge de lloguer a un preu assequible a la zona i, per tant, l'única opció real a falta d'ajuda és marxar lluny i que els infants hagin de deixar l'escola i els adults la feina i el seu entorn social", han manifestat des del Sindicat.