Més d'un miler de bicicletes envaeixen els carrers de Sant Andreu per reivindicar-ne l'ús quotidià entre els infants

Unes 1.500 bicicletes han ocupat els carrers del barri de Sant Andreu per reclamar que la infància pugui fer-ne un ús quotidià per Barcelona, segons dades de la Guàrdia Urbana. Es tracta de la quarta edició de la Kidical Mass i que ha tornat a posar el focus en la seguretat per a la mobilitat en bici de la canalla.

Marta Casar, la membre de la junta del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), coorganitzador de la iniciativa, ha afirmat que la voluntat és que els nens vagin amb "la bicicleta igual que poden anar caminant a l'escola". Casar també ha apuntat que cal "limitar" l’espai que ocupen els vehicles amb motor a la ciutat i que “la infraestructura ciclista estigui segregada i protegida” d’aquests cotxes.

L’edició d’enguany de la pedalada ha tingut un recorregut de sis quilòmetres i ha circulat per artèries viàries de la capital catalana com l’avinguda Meridiana. Precisament, Casar ha dit que aquesta via "és poc amable" de travessar, i per això ha insistit en la millora de la seguretat dels carrils bici.

L’integrant del BACC ha criticat que per circular en bicicleta amb criatures "hi ha carrils que són molt estrets o es comparteix l’espai amb vehicles de motor".