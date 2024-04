Col·lapsa part de la façana de la històrica borsa de Copenhaguen

El Departament de Bombers de Copenhaguen ha confirmat que part de la façana de la borsa de la capital danesa s'ha esfondrat aquest dijous després del virulent incendi registrat dimarts i que va arrasar gran part de l'emblemàtic edifici. Un dels murs exteriors ha col·lapsat cap a l'interior, per la qual cosa es considera que no hauria d'haver-hi víctimes, encara que és una possibilitat que no es descarta per complet, segons recull el diari danès B.T.

El muro exterior del edificio de la Bolsa de Valores de Copenhague ha acabado desplomándose junto al andamio que lo recubría. Los escombros han caído hacia el interior del área destruida y no hacia la calle.



Les autoritats han fet una roda de premsa d'emergència per explicar la situació a la ciutada i, de fet, el cap d'operacions dels Bombers de la capital, Tim Ole Simonsen, ha reconegut que "encara existeix el risc que altres façanes s'esfondrin". D'aquesta manera, encara que l'ensulsiada d'un dels murs era "esperat" pels experts i expertes dels serveis d'emergència, Simonsen ha reconegut que "els danys no podrien ser pitjors" i que les autoritats treballen ara en un escenari de "ruïna parcial".

D'altra banda, el responsable de la gestió d'emergències, Jakob Vedsted, ha assenyalat que l'ensulsiada de part de la façana és un fet "profundament tràgic". Vedsted ha manifestat que "ara és necessari reavaluar tot el pla de la Borsa". Aquest incident es produeix només unes hores després que Simonsen advertís que les autoritats no podien garantir l'estabilitat dels murs de maçoneria històrica afectats per les flames dimarts passat.

L'incendi, declarat dimarts al matí, hauria danyat la meitat de l'edifici, situat a Slotsholmen, i ha destruït l'històric chapitel de la borsa, amb la forma de les cues de quatre dracs entrellaçades, que s'ha ensorrat pel foc. L'edifici, conegut en danès com a Borsen i la construcció del qual va ser completada l'any 1640, està situat prop del palau de Christianborg, on hi ha el Parlament, i suposa una de les principals atraccions turístiques del país.