Una absència sonada: per què Sánchez no serà al funeral del papa Francesc?

La Ciutat del Vaticà es convertirà aquest dissabte en l'epicentre del món amb el funeral del Papa Francesc. Centenars de caps d'estat i de govern s'hi desplaçaran de cara a l'últim adeu al pontífex. Un dels primers en confirmar la presència va ser, per exemple, Donald Trump. En canvi, Pedro Sánchez ha optat per no desplaçar-se al comiat del màxim mandatari de l'Església, de manera que la delegació estatal estarà liderada pels reis Felip VI i Letícia, acompanyats per les vicepresidentes María Jesús Montero i Yolanda Díaz. També hi serà Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Per què Sánchez no hi serà? Ho analitza Tania Tapia, corresponsal d'El Matí de Catalunya Ràdio a Madrid.