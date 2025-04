Sánchez no anirà al funeral del Papa: Montero, Díaz i Bolaños representaran el govern espanyol

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no assistirà al funeral del papa Francesc que tindrà lloc dissabte vinent al Vaticà, segons ha informat el ministre de la presidència, Félix Bolaños. El ministre ho ha dit a les portes de la Nunciatura Apostòlica, a Madrid, on ha assistit per signar al llibre de condols obert pel traspàs del pontífex.

Bolaños ha aprofitat per informar que la delegació que representarà el govern espanyol al funeral l'encapçalaran les vicepresidentes María José Montero i Yolanda Díaz, i que la completarà ell mateix. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també viatjarà al Vaticà convidat com a part de la delegació espanyola.

El ministre ha destacat el "llegat que quedarà per a la història" del pontífex traspassat. "Francesc ha obert l'Església, hi ha aplicat un esperit transformador, d'obertura, reformista per acostar-la als reptes del segle XXI, i espero que el seu successor continuï per aquesta senda", ha conclòs.