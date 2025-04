Més de 150.000 persones han visitat la capella ardent del Papa des de dimecres

Més de 150.000 persones han visitat la capella ardent del Papa des que es va obrir dimecres al matí a la basílica de Sant Pere del Vaticà. La Santa Seu preveia tancar la capella ardent dijous a la nit, però les llargues cues que hi ha hagut des del primer moment han obligat a allargar el termini fins a aquest divendres a les set de la tarda. A partir de les sis, però, ja no es deixarà accedir a la cua. Avui s'ha celebrat la quarta congregació general de cardenals al Vaticà amb 149 membres, en el marc dels preparatius per al conclave que triarà el nou Papa. La Santa Seu ha explicat que, segons els desitjos de Francesc, el funeral serà "com el d'un pastor, més que com el d'un sobirà" i que el cos no serà exposat en un cadafal.