«No n'hi ha prou amb ocupar les institucions»: torna l'Ada Colau activista

Al costat d’una senyera i de la representació d’un panot de Barcelona. Amb aquesta posada en escena ha mostrat Ada Colau la seva nova etapa política davant dels militants dels Comuns durant l’acte ‘Reptes d’un nou cicle polític’ de la fundació ‘Sentit Comú’, de la qual ara n’és la presidenta, aquest divendres. Amb la mirada posada en la situació de Catalunya, però sense deixar de banda la seva especial preocupació per la ciutat que va liderar entre el 2015 i el 2023. L’exalcaldessa de Barcelona, que es va acomiadar de l’Ajuntament el passat mes d’octubre, ha conversat amb l’exministre i catedràtic Joan Subirats sobre la situació política actual a Catalunya i al món. En aquest sentit, Colau ha cridat l’esquerra a donar la “batalla” i no deixar-se “vèncer” pel context polític actual, recuperant el vessant activista en el seu discurs -ja des de fora de la política activa-: “No n'hi ha prou amb ocupar les institucions”, ha reblat.

Repensar un nou ideari que permeti enfortir les esquerres i recuperar el terreny que han anat perdent. Aquest era l'objectiu de la trobada, que inicia un cicle de converses mensual de la fundació dels Comuns, i sobre aquesta idea ha reivindicat Colau la necessitat de fronts amplis democràtics davant d'un context "de baixa mobilització i d'onada reaccionària". "Fa molta por, genera molta incertesa. Aquest és el clima en el qual estem", ha lamentat.

Des de la seva experiència com a alcaldessa, Colau ha cridat a "no deixar-se emportar massa per la bona gestió", la qual ha dit que és imprescindible, però ha apuntat a les reivindicacions socials: "Centrar-nos tant en la bona gestió ha fet perdre part del somni", ha assegurat, i ha demanat tenir la màxima ambició des de l'esquerra davant la correlació de forces que mana al món. "Vam arribar amb ambicions molt més grans, canviar les regles del joc d'una democràcia formal que era absolutament imperfecte", ha afegit.

L'empatia "molesta l'extrema dreta"

Volatilitat, incertesa, complexitat i, especialment, ambigüitat. Per a Joan Subirats, el context internacional necessita una "orientació" que permeti superar problemes complexos per als quals, ha dit, no es poden trobar solucions simples. Així, ha destacat la importància de la defensa de la democràcia amb elements com l'empatia. Subirats ha posat d'exemple al papa Francesc per a incidir en la "importància de tenir en compte els que pateixen". "Tenir empatia, una de les coses que més molesta l'extrema dreta", ha assegurat.

Subirats també ha posat un punt d'optimisme i ha afirmat que Barcelona i Catalunya no es troben en una situació "d'extrema fragilitat com altres llocs" i ha posat el "bagatge col·lectiu i comunitari" de la societat catalana a la vegada que ha alertat del perill del factor identitari excloent.

"Superar les batalletes internes"

"Que aquí estem millor que en altres llocs no vol dir que ens hàgim de confiar", ha assegurat Colau seguint el fil de Subirats. Al mateix temps, ha assegurat que "el que és de mínims és que les esquerres deixin de fer baralles innecessàries o superficials". "Estar pel que s'ha d'estar", ha dit l'exalcaldessa, que ha assenyalat que la clau de l'èxit ha estat sempre l'articulació de l'esquerra a partir d'objectius comuns. En aquest sentit, ha demanat "superar les batalletes internes" i fer un front ampli per superar la frustració i la impotència.

La part més emotiva, que ha deixat Colau amb els ulls plorosos, ha arribat cap al final de l'acte de la mà d'una militant que ha demanat la paraula per lloar la seva feina a l'Ajuntament: "Quina llàstima", ha afirmat la militant, que ha dit que no entén el discurs "contra Colau i els Comuns" durant el seu lideratge, en unes institucions les quals ara, amb perspectiva, l'exalcaldessa ha demanat no prioritzar -només- davant d'unes reivindicacions socials que, si no s'aborden, aprofita l'extrema dreta, molt més hàbils, ha dit, en el moment de "parlar de les emocions".