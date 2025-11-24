La defensa de Jordi Pujol Ferrusola demana anul·lar dos delictes fiscals i que el cas passi a Barcelona

L'advocat Cristóbal Martell, que representa Jordi Pujol Ferrusola, ha demanat que l'Audiència Nacional es declari incompetent per jutjar la causa, perquè sosté que l'òrgan encarregat hauria de ser l'Audiència de Barcelona. Ja hi ha hagut pronunciaments, en aquest sentit, però l'advocat ha insistit que ara s'ha de revisar la competència, perquè és ara quan s'ha “delimitat” el procediment a través de la qualificació provisional. Martell ha argumentat que els fets no es van produir totalment a l'estranger, cosa que, segons la nova doctrina, impediria a l'Audiència Nacional fer-se càrrec de la causa. El lletrat també denunciat l'acusació “inconcreta” contra els Pujol, cosa que va en contra del dret de defensa. Martell ha dit que no queden clar a quins concursos públics, ni en quines administracions, ni a quins plecs es refereix l'acusació i això impedeix determinar si es van fer bé o no. “Com es combat, això?”, ha dit l'advocat. Segons la Fiscalia, és a partir d'aquests concursos públics que els Pujol rebien comissions i engreixaven la seva fortuna a Andorra. Amb aquestes inconcrecions, Martell ha dit que la defensa “és impossible” i ha demanat al tribunal que deixi fora de la causa els delictes de blanqueig que tingui com a precedent el delicte contra l'administració.\r\n