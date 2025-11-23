Sánchez fa costat al fiscal condemnat i obre la via d’anar al Constitucional per revertir la sentència

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en la innocència del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i ha mostrat obertament el seu rebuig a la sentència condemnatòria del Suprem. "Respectem i acatem la sentència, però discrepem de la seva orientació", ha etzibat Sánchez en la seva compareixença per fer balanç de la cimera del G20 a Sud-àfrica.
"Crec en la innocència del fiscal general perquè els testimonis dels mateixos periodistes al judici van acreditar que no era l'origen de la filtració", ha continuat el president espanyol, que ha assegurat que ja han iniciat "el mecanisme" per rellevar García Ortiz i ha insinuat que portaran la sentència del Suprem a "altres instàncies" com el Tribunal Constitucional.
"Nosaltres respectem les sentències del Tribunal Suprem i a mi mai m'hauran sentit dir, com han fet altres partits polítics, que controlarem la sala Segona per la porta del darrere", ha deixat anar Sánchez, fent una crítica indirecta al PP i a Manuel Marchena. "Nosaltres acatem la sentència, però en una societat democràtica podem manifestar la nostra discrepància sobre la seva orientació. I jo ho faig", ha recalcat el president del govern espanyol, que ha mesurat molt les seves paraules per evitar una guerra oberta amb el Suprem.
"Per això, lamentem aquest 'fallo' del Suprem, però el respectem i acatem", ha reiterat el president espanyol, que ha indicat que ja han posat en funcionament el procediment per nomenar un nou fiscal general de l'Estat i ha insinuat que portaran la sentència definitiva del Suprem a altres instàncies com el Constitucional o la justícia europea. "En aquestes instàncies es podran dirimir alguns dels aspectes de la sentència que poden ser controvertits", ha posat sobre la taula Sánchez, que ha descartat parlar d'un indult a Álvaro García Ortiz: "Ara mateix no té cap sentit", ha conclòs el president del govern espanyol.
Sobre l'elecció de qui serà el nou fiscal, el president espanyol no ha donat detalls: "Ja ho sabran quan correspongui", ha indicat. En la mateixa direcció, tampoc ha aclarit si el nou nomenament serà imminent, en el pròxim Consell de Ministres de dimarts. "Quan tinguin el nom veuran quin és el perfil", ha afegit, tot i que ha assenyalat que el seu govern sempre ha proposat persones "amb una dilatada trajectòria" jurídica com, a parer seu, és el caso del mateix García Ortiz.