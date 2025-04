Illa garanteix que els Mossos no deixaran desatès cap poble ni ciutat: «No hi haurà impunitat»

Dia assenyalat per al cos de Mossos d'Esquadra, amb la celebració del Dia de les Esquadres 2025, el primer amb Salvador Illa a la Generalitat. Amb l'horitzó pactat amb el govern espanyol de 25.000 agents, i a l'espera que es concretin les competències sobre ports i aeroports, l'executiu socialista ha situat la seguretat com una de les prioritats, en la línia de reforçar els serveis públics i combatre l'extrema dreta. Durant l'acte han intervingut el president de la Generalitat i la consellera d'Interior, Núria Parlon, que han alçat la bandera de la seguretat, han garantit protecció fins a l'últim racó del país i que "no hi haurà impunitat". També han refermat el compromís amb l'ampliació de la plantilla del cos per fer front als reptes policials, cap de més important que la lluita contra la multireincidència i el tràfic de drogues, en especial de marihuana.

Davant de la plana major del cos, Illa ha estat taxatiu en tres àmbits. "No deixarem ni un barri, ni un poble, ni una ciutat desatesos en matèria de seguretat", ha afirmat. El Govern entén la seguretat com una política pública progressista i que ha d'arribar a tothom. "Visquem on visquem, tots hem de poder sortir al carrer", ha afirmat el president. El segon aspecte a què ha volgut fer referència és l'àmbit de la coordinació amb les policies espanyoles i estaments judicials. "No permetré que la manca de coordinació posi en risc la seguretat dels ciutadans", ha afirmat. I el tercer element ha estat la garantia que a Catalunya "no hi haurà impunitat". "Qui la fa, la paga", ha assegurat, i ha afirmat que la seguretat s'ha d'afrontar "de cara" i "sense amagar la realitat". "És un pilar fonamental del benestar social", ha remarcat.

El president, en aquest sentit, ha assenyalat que els alcaldes sempre reclamen "més mossos i més seguretat". "On hi ha mossos, la vida funciona", ha assenyalat, i per això és rellevant l'ampliació de la plantilla, que també permetrà afrontar amb garanties un "relleu generacional" per les jubilacions d'agents. A l'horitzó, hi ha el desplegament dels Mossos a ports i aeroports, prevista pel setembre. Illa ha garantit que la policia està "preparada per continuar assumint noves competències" i consolidar-se com a policia integral en "tots els àmbits" del país. El president ha agraït la feina als agents, s'ha mostrat orgullós d'un cos "amb més de 300 anys d'història", i l'ha situat com a exemple del "compromís compartit i transversal" d'avançar per aconseguir més autogovern.

Salvador Illa saluda els comissaris dels Mossos en el Dia de les Esquadres



Un "segon desplegament" dels Mossos

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a reforçar els Mossos i ha confiat poder donar més bones dades de seguretat en el futur, perquè serà senyal que s'està fent bé la feina. “La identitat del país passa per reforçar el cos de Mossos”, ha afirmat. Parlon ha remarcat que el creixement de la plantilla fins als 25.000 agents en els pròxims anys suposarà pràcticament un "segon desplegament" del cos, i permetrà reforçar la feina de proximitat i fer front als reptes de seguretat.

La consellera ha insistit que els Mossos treballen per garantir la seguretat tenint en compte “la singularitat” de Catalunya, i ha destacat la feina de proximitat del cos i la presència dels policies arreu del país. “Volem reduir la delinqüència construint un model de seguretat integral que ens faci sentir orgullosos combatent els aspectes de seguretat ciutadana que més ens preocupen”, ha defensat Parlon, i ha insistit que cal gastar més recursos i més mitjans per combatre la multireincidència o la lluita contra el tràfic de drogues, entre d'altres fenòmens delictius que preocupen els Mossos.

La consellera ha admès, però, “mancances” en infraestructures i equipaments, perquè el cos encara està pensant per una Catalunya “més petita”. En paral·lel a l'augment de plantilla, també han de millorar espais i condicions laborals dels Mossos, i en aquest sentit ha demanat avançar conjuntament amb els sindicats policials. “Els Mossos han de treballar amb les millores condicions possibles i reforçar el reconeixement de la societat”, ha defensat.

A l'acte hi han assistit la plana major dels Mossos, de la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. També membres del Govern, com el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a banda del president Illa i la consellera Parlon, i representants dels principals partits, com ara Josep Rius, de Junts, i Ester Capella, d'ERC, així com el tinent d'alcalde de seguretat de Barcelona, Albert Batlle. Entre els noms destacats, la nova presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, o el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres. Durant l'acte s'ha homenatjat el comissari Xavier Gámez, malalt d'ELA des del 2018.

Cauen un 5% els delictes en el primer trimestre de 2025

El comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, ha estat l'encarregat d'obrir l'acte i ha definit reptes i objectius del cos. "La força creixent dels Mossos ha de ser reflex d'un compromís ferm amb el país i la seguretat; demano treball, coratge, valentia i de la mà de totes les institucions i cossos policials", ha dit. Ha explicat que l'any 2024 ha estat un any de “contenció” de la delinqüència, amb una rebaixa lleu de les dades delinqüencials, com ara furts o delictes contra el patrimoni, mentre creixen les estafes per internet i els delictes de lesions o agressions sexuals. “Continuen sent objectius de reducció”, ha remarcat el comissari. Pel que fa a les armes blanques, Esquius ha explicat que en el 2024 se n'han intervingut més d'11.000. En el primer trimestre de 2025, cau un 5% el conjunt dels delictes, però creixent les víctimes d'accidents de trànsit. Esquius ha admès que la societat és cada vegada més “complexa”, però que això ha de ser una fortalesa.

Com a repte principal, ha situat la lluita contra la multireincidència, que cal atacar de manera “transversal i multidepartamental”, i ha ressaltat en aquest sentit el Pla Kanpai, que s'ha desplegat des de fa setmanes a Barcelona i l'àrea metropolitana. “Dissenyem el rol de la policia en la lluita contra fenòmens complexos i globals”, ha dit Esquius, i que implica actuacions a llarg termini, però també accions que canviïn la conducta dels delinqüents. Un any més, el cap dels Mossos s'ha mostrat preocupat pel negoci de la marihuana, amb xarxes criminals “que s'han establert al país”. “Ens preocupa i ens comprometem a continuar treballant per combatre-ho”, ha garantit Esquius. L'any passat es van desactivar 85 xarxes criminals de tràfic de drogues. "Estem més preparats que mai per continuar avançant", ha reblat.