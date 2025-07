El govern espanyol tramita d'urgència part de les mesures del decret antiapagades que va tombar el Congrés

El govern espanyol està tramitant per la via d'urgència el decret que inclou algunes de les mesures per reforçar el sistema elèctric del decret antiapagades que el president Pedro Sánchez va impulsar, però que el Congrés va tombar. Segons ha explicat el Ministeri de Transició Ecològica, el nou decret llei actua sobre la supervisió, el control i la transparència, l'emmagatzematge energètic i l'electrificació de la demanda.

El decret pretén rescatar les mesures dirigides al compliment de les obligacions per part del conjunt d'agents del sector elèctric per evitar una situació com la de l'apagada elèctrica general del passat 28 d'abril. D'aquesta manera, també es reforça la funció de supervisió del sector elèctric de la CNMC, que avaluarà periòdicament les obligacions de control de tensió dels subjectes obligats a prestar el servei i les capacitats de reposició, i de l'operadora del sistema, Red Eléctrica.

El nou paquet de mesures insta Red Eléctrica a analitzar i presentar propostes tècniques per implementar sistemes que controlin la tensió i altres elements, com les oscil·lacions de potència, per a la seva valoració per part dels organismes competents.

Finalment, la proposta fomenta la incorporació de sistemes d'emmagatzematge en instal·lacions existents de producció d'energia renovable i facilita el desenvolupament de projectes industrials en establir la caducitat dels permisos d'accés i connexió al cap de cinc anys.

El nou decret no haurà de tornar al Congrés i s'aprovarà el pròxim Consell de Ministres després que acabi el període d'al·legacions, el pròxim 11 d'agost.