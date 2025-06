L'origen de la gran apagada va ser una central fotovoltaica d'Iberdrola a Badajoz

L'apagada elèctrica que va afectar el conjunt de la península Ibèrica el 28 d'abril del 2025 es va originar per un seguit d'oscil·lacions anòmales provocades per la central fotovoltaica Núñez de Balboa, que opera Iberdrola, a la província de Badajoz (Extremadura). Ho confirmen a elDiario.es fonts coneixedores dels informes confidencials de la comissió d'experts del govern espanyol i de Red Eléctrica, que assenyalen el "mal funcionament" del que és un dels parcs solars més grans de l'Estat.

I és que la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, ha presentat aquest dimarts l'informe governamental sobre la gran apagada davant el consell de ministres, que conclou que no hi ha evidència de ciberatac, però sí que s’han identificat "vulnerabilitats" que els podrien facilitar. Si bé, amb la voluntat que siguin els tribunals qui determinin qui en va tenir la culpa, el govern espanyol va eliminar els noms de les empreses involucrades en l'informe. Ara, elDiario.es ha revelat el de la megaplanta que va originar l'apagada.

Aagesen ha compartit quatre claus tècniques per entendre les causes de l’apagada: la tensió, l’energia reactiva que permet controlar la tensió, la xarxa tupida que arriba a tot arreu i el control de la tensió, els generadors. Amb tot, ha assenyalat que l’incident va tenir un origen multifactorial.

Els informes del govern espanyol i Red Eléctrica xoquen

La ministra de Transició Ecològica ha apuntat a una errada de planificació de l'operador, Red Eléctrica, que havia programat per al 28 d'abril que 10 centrals convencionals atenguessin possibles episodis de sobretensió. Una d'aquestes deu centrals va comunicar que no estaria operativa, però tot i així, l'operador no va adoptar les mesures convenients. El matí del 28 d’abril es van produir diversos avisos al centre de control de Red Eléctrica i el sistema va mostrar oscil·lacions sensibles. Aagesen ha especificat que cadascuna de les nou centrals va mostrar "algun grau d'incompliment".

Red Eléctrica, però, ha presentat un altre informe que contradiu el del govern espanyol i i apunta a una planta fotovoltaica de Badajoz. És la central fotovoltaica Núñez de Balboa d'Iberdrola que menciona elDiario.es. D'altra banda, l'operadora del sistema elèctric, que està controlada pel mateix executiu espanyol perquè és l'accionista majoritari, ha justificat la decisió de no substituir una planta de cicle combinat que el dia 27 es va declarar indisponible.

La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha defensat que va actuar de forma "diligent". "Un grup es va declarar indisponible després d'haver estat programat, i els càlculs de l'operador van permetre arribar a la conclusió que no feia falta substituir-lo, amb el millor coneixement que tenien i amb la premissa que tothom complia amb les seves obligacions". Així, ha evitat assumir responsabilitats per l'apagada i ha dit que en tot cas això ho hauran de dictaminar les autoritats com la CNMC o els tribunals.