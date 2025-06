Red Eléctrica es defensa i revela el punt d'origen «perfectament identificat» de l'apagada

Un mes i mig després de l'apagada general, se segueix succeint investigacions i informes per revelar-ne les causes. Ahir, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, va descartar un ciberatac, però va reconèixer que el sistema és "vulnerable". Avui, Red Eléctrica situa l'origen de l'apagada en grans oscil·lacions de tensió i apunta a una planta fotovoltaica de Badajoz.

La companyia ha justificat la seva decisió de no substituir una planta de cicle combinat que el dia 27 es va declarar indisponible, motiu mencionat en l'informe del govern espanyol. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha defensat que va actuar de forma "diligent". "Un grup es va declarar indisponible després d'haver estat programat, i els càlculs de l'operador van permetre arribar a la conclusió que no feia falta substituir-lo, amb el millor coneixement que tenien i amb la premissa que tothom complia amb les seves obligacions".

D'altra banda, la directora general d'Operació de REE, Concha Sánchez, ha evitat assumir responsabilitats per l'apagada, i ha dit que en tot cas això ho hauran de dictaminar les autoritats com la CNMC o els tribunals. Sánchez, ha assegurat que el matí del dia 28 d'abril no tenien "cap indici del que passaria després".

En aquesta línia, Red Eléctrica es defensa d'alguns dels punts suggerits en l'informe del govern espanyol, que apuntaven al fet que no s'hagués programat algun substitut per la planta de cicle combinat que va deixar d'estar disponible, i apunta a les elèctriques com a possibles incomplidores de les seves obligacions.

Les elèctriques, però, ahir també van culpar a Red Eléctrica. "No vam incomplir cap procediment d'operació i vam actuar de manera diligent en tot moment. Creiem que no hem d'assumir cap reclamació ni fer front a indemnitzacions", ha assegurat, per la seva banda, el conseller delegat de Redeia, Roberto García Merino.

Les causes que apunta el govern

Sara Aagesen va presentar ahir l’informe del Comitè encarregat d’analitzar les causes de l’apagada del 28 d’abril passat. Aquest apuntava a una errada de planificació de l'operador, Red Eléctrica, que havia programat per al 28 d'abril que deu centrals convencionals atenguessin possibles episodis de sobretensió.

El matí del 28 d’abril es van produir diversos avisos al centre de control de Red Eléctrica i el sistema va mostrar oscil·lacions sensibles. Aagesen va especificar que cadascuna de les nou centrals va mostrar "algun grau d'incompliment".

“En el sistema va faltar capacitat per regular tensió”, segons Sara Aagesen, qui va assenyalar que l’incident va tenir un origen multifactorial. La ministra també va explicar que portarà el tema al Consell de Ministres la setmana vinent un decret llei amb mesures per evitar que es torni a produir una apagada.