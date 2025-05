El Regne Unit endureix la política migratòria: «Els immigrants treballaran per a l'interès nacional»

El govern laborista del Regne Unit ha decidit endurir la seva política migratòria amb un nou model “més selectiu” per “reduir significativament” els immigrants “menys qualificats”. En una compareixença aquest dilluns, el primer ministre britànic, Keir Starmer, ha anunciat una bateria de mesures per “recuperar el control” de les seves fronteres, com exigir més coneixement de l’anglès i limitar la contractació de treballadors sanitaris estrangers. En l’anomenat llibre blanc sobre migració, l’executiu britànic defensa atraure més treballadors “altament qualificats” i reduir la mà d’obra menys qualificada per aconseguir que la migració tingui “una contribució significativa” al creixement econòmic del país. “Els immigrants treballaran per al nostre interès nacional”, ha remarcat Starmer.