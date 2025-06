Els consumidors europeus denuncien una popular plataforma de comerç per «pràctiques enganyoses»

Decisió contundent contra una de les plataformes de comerç en línia més populars del món. Més d'una vintena d'associacions de consumidors agrupades sota el paraigua de l'Organització Europea de Consumidors (BEUC, per les seves sigles en anglès) han denunciat la multinacional Shein a la Comissió Europea per "ús de tècniques enganyoses".

Segons defensen en un comunicat, la plataforma de fast fashion fa servir pràctiques "altament persuasives" i "manipulatives", que "allunyen a la ciutadania d'un model responsable de consum". Per aquest motiu, demanen que si Shein no pren mesures, les autoritats "han d'intervenir per prevenir el risc de greus perjudicis" i fer complir la legislació de la UE. També apunten que altres empreses del sector podrien fer servir pràctiques deslleials "similars" i demanen investigar-ho.

La denuncia, difosa per l'Associació d'Usuaris Financers (Asufin), demana a les autoritats europees de protecció dels consumidors que requereixin a Shein "deixar d'utilitzar" tals tècniques. Segons expliquen, la plataforma "fa sentir culpable si no acceptes determinades opcions" amb missatges com "no vull estalviar diners" si no s'accepta una compra amb descompte o llança missatges o interrupcions "insistents" per forçar els consumidors.

També reclama a la multinacional que aporti proves per demostrar que els missatges de "poques existències" o els comentaris d'altres consumidors que es mostren repetidament "són autèntics". Les associacions conclouen que tot plegat provoca que els consumidors "gastin cada vegada més diners" en productes que "són perjudicials per ells mateixos, per al medi ambient i per les persones que els produeixen".

Ultimàtum europeu a Shein

Cal recordar que la setmana passada Brussel·les va acusar precisament Shein de vulnerar la llei de consum europea, aplicant pressions als consumidors. La Comissió Europea va donar un mes a la plataforma per prendre mesures i adreçar la situació. BEUC assegura que la seva denúncia "complementa" la de la Comissió i aporta "proves addicionals" sobre els "patrons foscos" que fa servir la multinacional.

L'empresa xinesa disposa ara d'un mes per replicar a la Comissió Europea i abordar la situació. En cas que la resposta i les accions de la plataforma no siguin satisfactòries, les autoritats estatals competents poden prendre mesures per corregir-la, inclosa la possibilitat d'imposar sancions econòmiques basades en la facturació de Shein dins els estats membres afectats.

Taxa de dos euros a Shein o Temu

A banda de la investigació, la Comissió Europea es planteja imposar una taxa de dos euros als paquets de baix cost que entrin a la Unió Europea, un càrrec que afectaria plataformes en línia com Shein o Temu, precisament.

Segons la proposta de l'executiu comunitari, la taxa s’aplicaria a paquets amb un valor inferior a 150 euros importats directament per consumidors europeus, amb el matís que aquells que s’enviïn directament a magatzems de la UE afrontarien una taxa inferior, de 50 cèntims.