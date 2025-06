El col·lectiu LGTBI+ i la comunitat internacional desafien Orbán amb una marxa massiva per l'Orgull a Budapest

Desenes de milers de persones de la comunitat LGTBI+ i múltiples representants polítics de la Unió Europea i de Catalunya desafien el primer ministre hongarès Viktor Orbán amb una marxa pel dia de l'Orgull a Budapest (Hongria). La mobilització contradiu la prohibició de la llei hongaresa, que nega el dret de protesta al col·lectiu, i tot i que el govern del país sí que ha donat el vistiplau a dues manifestacions simultànies de l'extrema dreta, la policia no ha protagonitzat cap càrrega i no s'han produït incidents.

A les primeres files de la marxa per l'Orgull, just per darrere de la principal carrossa, hi ha l’alcalde de Budapest, l'ecologista Gergely Karácsony, que corre el risc de ser empresonat. L'acompanyen la vicepresidenta del govern espanyol Yolanda Díaz i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, així com una delegació del Parlament (PSC, Junts, ERC, Comuns), l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i desenes d’altres batlles, eurodiputats i entitats de drets humans d’arreu d’Europa.

La manifestació llueix pancartes contra Orbán, que l'ha prohibit per motius de "protecció a la infància", així com banderes de l'arc de Sant Martí i de la Unió Europea. Karácsony ha advertit que el recorregut de la protesta pot patir modificacions d'última hora per evitar xocs amb les contramanifestacions de l'extrema dreta, que sí que han obtingut autorització policial, a diferència de la desfilada de l’Orgull.

Amb tot, Orbán ha amenaçat d'emprendre represàlies legals contra els organitzadors i assistents, i també ha advertit que la policia pot dispersar la manifestació. "Som adults i recomano que cadascú decideixi el que vol fer, respecti les normes...", ha reblat.

Catalunya es bolca en la marxa per l'Orgull a Budapest

La vicepresidenta primera del Parlament i integrant de la delegació que ha viatjat a Budapest, Raquel Sans, ha avisat que la "indiferència no val en un context de repressió" del col·lectiu LGTBI+ a Hongria, on els seus drets "no estan consolidats i es poden prendre si no es defensen". Al seu torn, Collboni ha alertat que la prohibició de la manifestació de l'Orgull a la capital hongaresa podria passar a qualsevol altra ciutat europea, com ara Barcelona.