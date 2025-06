El Govern reivindica la conquesta de drets LGTBI+ contra qui vol «tornar a la negra nit»

El Govern de la Generalitat ha reivindicat els drets i llibertats LGBTI+ conquerits durant les darreres dècades i ha fet una crida a defensar-los contra qui vol "tornar a la negra nit".

L'acte ha tingut lloc al Palau de la Generalitat per commemorar el Dia Internacional per a l'Orgull LGBTI+, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, han coincidit a alertar sobre l'auge de l'extrema dreta i el perill que representa per al col·lectiu LGBTI.

Durant la intervenció, Dalmau ha advertit sobre l'amenaça de qui vol fer "tornar a l'armari" tot el col·lectiu, i ha demanat unir-se per "evitar que vencin". Per altra banda, Menor ha reivindicat el camí fet, però ha avisat que no es pot "ser ingenu" i creure que "la lluita ha acabat". Tot i això, la consellera d'Igualtat ha assegurat que el col·lectiu "està molt millor ara que fa dècades", però ha recordat que la discriminació per raó de gènere o orientació sexual és encara la segona causa de discriminació a Catalunya.

Arran del context internacional actual, Dalmau també ha volgut mirar més enllà de la frontera: "Hem d'aconseguir que els qui ens volen fer tornar als armaris i a la negra nit no vencin. Siguin d'Hongria, de Budapest o dels Estats Units", ha sentenciat.

Menor i Dalmau han intervingut a l'acte per la Diada al pati de Carruatges del Palau de la Generalitat. Durant la celebració s'ha llegit el manifest del Govern per la Diada, que enguany ha estat centrat en la cultura i en el paper que hi té el col·lectiu LGBTI. Tot això s'ha celebrat després que de manera simultània, Govern i Ajuntament de Barcelona despleguessin dues banderes LGTBI i una amb el text "Barcelona amb Budapest".