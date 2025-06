Crisi a la Casa Reial noruega: el fill de la princesa imputat per 23 delictes, tres d'ells per violació

Escàndol a la Casa Reial noruega. Marius Borg, fill de la princesa Mette-Marit ha estat imputat per 23 delictes, tres d'ells per violació. Tot i que l'historial delictiu de Borg fa mesos que s'arrossega, la policia ha donat per tancada la investigació del cas i això ha fet reaccionar públicament la casa reial.

"El cas està seguint el sistema legal i els procediments normals. No tenim res més a afegir", han declarat en un sobri comunicat. Borg està imputat per un cas de violació, dos de violació sense coit i quatre de comportament sexual ofensiu, però també té acusacions per delictes de trànsit, vandalisme i amenaces. Ha reconegut tenir problemes amb l'alcohol i altres drogues.

Borg, que és fruit d'una relació de Mette-Marit anterior al seu matrimoni amb el príncep hereu Haakon, ha admès delictes de violència contra una dona i amenaces a un home, però no les violacions. Fins ara el fill de la princesa ha estat detingut tres vegades i casa seva, situada a la mateixa propietat on resideixen els prínceps hereus, va ser escorcollada per la policia.

La Policia de Noruega ha indicat en un comunicat que aquesta "investigació exhaustiva" ha inclòs "entrevistes a un gran nombre de testimonis, batudes i la revisió d'un extens material digital", abans de destacar que Borg, de 28 anys, ha "cooperat" en aquestes indagacions.

Per part seva, l'advocat de Borg, Petar Sekulic, ha assenyalat en declaracions a la cadena de televisió noruega NRK que rebutja les acusacions per agressió sexual. "Es pren això molt de debò i ha cooperat bé amb la Policia", ha destacat Sekulic.