La Unió Europea rep una nova proposta dels Estats Units per tancar un acord sobre els aranzels

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest dijous que ha rebut un nou document de l'administració de Donald Trump per avançar en les negociacions per tancar un acord que posi fi a la guerra aranzelària iniciada pel president dels Estats Units. Segons ha explicat Von der Leyen, Brussel·les està "analitzant" la proposta. La presidenta de l'executiu comunitari ha afirmat que la Unió Europea "està preparada" per tancar un acord, però ha reiterat que també "s'està preparant per a la possibilitat que no s'arribi a un pacte" satisfactori. "Totes les opcions continuen sobre la taula", ha dit Von der Leyen en la roda de premsa posterior a la cimera del Consell Europeu.